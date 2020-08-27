Щоліта десятки життів рятують чотирилапі помічники в Італії. Пляжні волонтерські бригади із собаками вже стали в країні символом безпечного та спокійного відпочинку біля води. Служба діє вже тридцять років і пишається досягненнями. Кого беруть до неї та як навчають -- розкаже Ольга Жидецька.

Старожил волонтерського руху лабрадор Почо показує новобранцям, як треба рятувати потопельників. Собака в захисному жилеті підпливає до людини, дозволяє ухопитися за спеціальну ручку і щодуху тягне її до берега. Для страхування - поплавок на мотузці. Доглядальниця Почо допомагає йому вибратися на берег і віддячує за відмінну роботу. Каже, із цим чотирилапим вони ніби одне ціле.

Ванесса Пріско, волонтерка:

Наші стосунки засновані на довірі, дружбі та любові. Не дивно, що в нас такий міцний зв'язок, адже ми разом 24 години на добу. Разом переживаємо всі емоції й загалом наше життя.

У цьому вишколі волонтерів-рятувальників на пляжі неподалік Рима беруть участь з півтора десятка дівчат. Хтось долучився до добровільної служби вже давно і нині відточує навички. А хтось тільки почав тренуватися. Щоб самотужки заступити на чергування, їм потрібно рік набиратися досвіду.

Роберто Гасбаррі, тренер:

Нині в нас приблизно 400 добровольців - це чотири сотні хлопців і дівчат, які працюють із собаками. По всій країні - з півночі на південь, аж до альпійських озер. За 30 років ми вже стали орієнтиром для професійних рятувальників, адже щоліта рятуємо 30-40 життів.

Після тренування - перепочинок і патрулювання пляжу. Найбільше роботи у вихідні. Хоч туристів немає, проте серпнева спека жене відпочивальників до води. А купальний сезон в Італії триватиме до середини жовтня.