Не антигігієна, а запорука довгого життя. Волосся в'єтнамського дідуся перукар не торкався - вісімдесят років. І тепер воно завдовжки 5 метрів. Чим зумовлене категоричне небажання стригтися - далі в сюжеті.

Його хвіст за міцністю не поступається канату, а довжина сягає п'яти метрів. Нгуєн Ван Чиєн, що мешкає на півдні В'єтнаму, не стригся 80 років зі своїх дев'яноста двох. Дідусь переконаний, що виконує волю вищих сил.

Нгуєн Ван Чиєн, володар незвичайної зачіски:

Чому я не стрижу волосся? Я релігійна людина, вклоняюся дев'ятьом силам і сімом богам, як і мої батьки. Тому зберігаю своє тіло таким, яким мені дала його природа. Поки я навчався у школі, мені забороняли ходити не стриженим, як того вимагають правила. Та щойно я навчився грамоти, як після третього класу покинув школу і знову почав відпускати волосся.

Чиєн - один з небагатьох представників забороненої в країні віри "Дао-дуа" або ж "кокосової релігії". Її послідовники вважають, що черпають життєву енергію з однойменного горіха. Харчуються кокосом, а його молочком змащують волосся.

Нгуєн Ван Чиєн, володар незвичайної зачіски:

Одного разу я прокинувся вночі й відчув, що мій хвіст став дуже твердим. Тоді я зрозумів, що обраний вищими силами. І пішов за своїми попередниками, які відрощували волосся. Цим людям досі вклоняються у святилищах в горах. Крім того, раніше, коли не було шампунів, в'єтнамці теж користувалися кокосовим молоком. Рідина робила волосся гладким і блискучим.

Чиєн переконаний, якщо зріже свій дред, то помре. Упоратися з довжелезним пасмом чоловікові допомагає його 62-річний син. До слова, він теж вірить у сакральну силу волосся.

Нгуєн ван Луом, син володаря незвичайної зачіски:

Якщо мій батько позбудеться своєї шевелюри, то скоро помре. Я знав одного чоловіка, у якого випало волосся, і це стало знаком його близької смерті. Так і сталося, хоч як він не намагався наново прикріпити його до голови прутиками.

Щоб прожити якнайдовше, Чиєн щодня плекає і пестить свій безцінний "дар природи".