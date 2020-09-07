Три ракеты "Катюша" упали в районе аэропорта Багдада. В результате никто не пострадал. Об этом сообщает Reuters.

Одна из ракет упала на гараж аэропорта, повредив четыре гражданских автомобиля.

На прошлой неделе в ходе трех отдельных инцидентов несколько ракет упало либо рядом с аэропортом, либо внутри сильно укрепленной зеленой зоны Багдада, в которой находятся правительственные здания и иностранные представительства. В результате этих атак также не было жертв.

Вашингтон обвиняет в таких атаках поддерживаемые Ираном группы боевиков.

Ранее в аэропорту Багдада упали три ракеты.