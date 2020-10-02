Кредитный рынок сегодня имеет много конкурирующих учреждений, самыми сильными считаются банки и микрокредитные организации. Помочь в их сравнении может Ольга Мальцева, эксперт онлайн-сервиса Все о кредитах, она определит основные факторы их отличия и составит выводы.

Банковский рынок: характеристика

Смотря на банковские учреждения, можно увидеть всю серьезность их настроя, они готовы не только хранить деньги граждан в разных валютах, но и выдавать долгосрочные кредиты на большие суммы, предлагать депозиты, совершать международные переводы, оформлять карты для разных целей и многое другое.

Банковская система в стране построена очень сложно, ежесекундно происходит миллион процессов, переводов, начислений и других операций, важных не только для людей, но и экономики в целом. Именно эти учреждения регулируют финансовые отношения многих крупных предприятий, поэтому и играют важную роль в обществе. Обратится в учреждение можно для любой финансовой процедуры. Стоит понимать, что именно такие учреждения играют незаменимую роль для всех категорий населения без исключения.

Микрокредитный рынок: особенности

Микрофинансовое направление было создано относительно недавно, кроме этого, оно имеет несколько особенностей. МФО были изначально созданы для граждан, которым не хватает средств на срочные потребности. Компании выдают в онлайн-режиме небольшие суммы займов на короткий период, иногда организации предлагают оформить карту клиента для получения денег, но в большинстве случаев - это просто выдача небольшой суммы денег (максимум до 20 000 гривен) на повседневные цели.

Хоть микрокредитные организации и не имеют такой многофункциональности как банки, все же они играют не менее важную роль в экономике. Они помогают улучшить финансовое положение людей, которые имеют трудности с этим, такая работа заметно улучшает статистику прожиточного минимума, а также платежеспособность населения. Сегодня в Украине насчитывают несколько сотен микрокредитных компаний, самые популярные и востребованные можно найти на портале “Все о кредитах”, на нем можно получить обзор на такие известные кредитные компании как: Finme, Кэшбери, ECash, Кредит Касса, Укр Позика. Портал предоставляет данные об условиях по кредитованию, полезную информацию для всех заемщиков, об акциях, выгодных предложениях, на нем также представлены отзывы заемщиков. Сервис поможет проанализировать рынок МФО, чтобы можно было при необходимости найти идеальный вариант для кредитования.

Выводы

Рассмотрев банковский и микрокредитный рынок, можно увидеть, что они кардинально разные не только особенностями, но и характеристиками. Банки предлагают очень много услуг, имеют большое влияние на граждан страны, стабильность и мировое признание. Смотря на микрофинансовые компании, можно утверждать, что они имеют свою целевую аудиторию и направление, без микрокредитов сегодня не может обойтись каждая третья семья, что говорит об их значительности.

Сравнивая два кардинально разных рынка, можно сделать вывод, что оба они направлены на свою сферу деятельности, хоть у МФО меньший радиус и намного меньше услуг, все же они уверенно держатся на плаву, создавая для среднестатистического жителя страны лучшие финансовые условия. Обан направления имеют свою уникальность, ведь если МФО увеличат количество услуг и начнут выдавать карты для получения средств, они превратятся в банки, а если банковские учреждения начнут предоставлять услуги исключительно в онлайн-режиме и выдавать небольшие суммы в кредит, они просто перестанут существовать. Это говорит лишь о том, что оба направления очень важны для экономики и они незаменимы друг другом, это отдельные части ячейки в экономике страны, которая имеет много потенциала и успешное будущее.