Негода накрила В'єтнам: тисячі людей залишилися без даху над головою [ Редактировать ]
Руйнівні повені забрали життя 17 людей у В'єтнамі. Ще 13 зникли безвісти. Свої домівки мусили покинути понад 30 тисяч людей. Вода знищила врожай на полях та зруйнувала тисячі будинків.
Центральні провінції вже тиждень борються зі стихією, яку спричинив тайфун. І найближчими днями, за попередженням синоптиків, країні слід чекати удару ще одного тропічного шторму.
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