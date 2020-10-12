Свої домівки мусили покинути понад 30 тисяч людей

Руйнівні повені забрали життя 17 людей у В'єтнамі. Ще 13 зникли безвісти. Свої домівки мусили покинути понад 30 тисяч людей. Вода знищила врожай на полях та зруйнувала тисячі будинків.

Центральні провінції вже тиждень борються зі стихією, яку спричинив тайфун. І найближчими днями, за попередженням синоптиків, країні слід чекати удару ще одного тропічного шторму.