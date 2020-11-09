Майже три десятки людей постраждали під час акцій протесту у Тбілісі. Напередодні люди вийшли на багатотисячний мітинг - оскаржити порушення на виборах у парламент. Голосування відбулося ще два тижні тому, більшість набрала партія влади "Грузинська мрія".

Опозиція заявила про масові фальсифікації і анонсувала регулярні акції протесту, поки в країні не проведуть дочасного голосування. У столиці частина мітингувальників зібралася біля будівлі ЦВК - їх розганяли водометами.