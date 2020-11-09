Протести у Тбділісі: постраждали десятки людей [ Редактировать ]
Майже три десятки людей постраждали під час акцій протесту у Тбілісі. Напередодні люди вийшли на багатотисячний мітинг - оскаржити порушення на виборах у парламент. Голосування відбулося ще два тижні тому, більшість набрала партія влади "Грузинська мрія".
Опозиція заявила про масові фальсифікації і анонсувала регулярні акції протесту, поки в країні не проведуть дочасного голосування. У столиці частина мітингувальників зібралася біля будівлі ЦВК - їх розганяли водометами.
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