У Нідерландах продовжили слухання у справі MH17 [ Редактировать ]
У Нідерландах сьогодні продовжилися судові слухання у справі MH17 - виступали прокурори. Напередодні вони, зокрема, наголосили на необхідности збереження анонімности свідків з міркувань безпеки.
Розкрити імена свідків просив захист спецпризначенця ГРУ Олега Пулатова. Також адвокати вимагали знову переглянути всі матеріали справи та допитати свідків. Суд ухвалить рішення 25 листопада.
Нагадаю, Боїнг малайзійських авіаліній збили у небі над Донбасом у липні 2014 року. Загинули всі 298 людей на борту. Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак збили з російського комплексу "Бук". Серед підозрюваних у справі троє громадян Федерації та один України.
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У графіку засідань заплановано, що до 5 листопада захист підозрюваного Олега Пулатова має викласти свої вимоги щодо розслідування. А наступного тижня обвинувачення повинно на них відреагувати
Його захист домагається повторного допиту експертів та свідків у справі. Нагадаю, наразі триває досудова стадія кримінального процесу. Розгляд по суті відбудеться наступного року
В пятницу, 13 ноября, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе подготовила дополнения к плану по урегулированию ситуации на Донбассе
Встреча возможна в рамках нормандского формата
За інформацією української сторони перемовини зірвали представники Росії. Планується, що до цього питання повернуться сьогодні