Прокурори наголосили на необхідности збереження анонімности свідків з міркувань безпеки

У Нідерландах сьогодні продовжилися судові слухання у справі MH17 - виступали прокурори. Напередодні вони, зокрема, наголосили на необхідности збереження анонімности свідків з міркувань безпеки.

Розкрити імена свідків просив захист спецпризначенця ГРУ Олега Пулатова. Також адвокати вимагали знову переглянути всі матеріали справи та допитати свідків. Суд ухвалить рішення 25 листопада.

Нагадаю, Боїнг малайзійських авіаліній збили у небі над Донбасом у липні 2014 року. Загинули всі 298 людей на борту. Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак збили з російського комплексу "Бук". Серед підозрюваних у справі троє громадян Федерації та один України.