Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект № 4327 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период", который уже вызвал глубочайшее справедливое возмущение не только в нашей стране, но и за ее пределами. Этот законопроект является очередным проявлением политики террора и ущемления конституционных и неотъемлемых прав людей, проживающих на территории Украины, чья вина ничем не доказана и может существовать только в воображении Зеленского и его окружения.

Причем задержанием и немедленным, без суда и следствия, переселением в спецлагеря (как говорится в законопроекте, принудительным поселением в определенных местах и тыловых лагерях для военнопленных) будет заниматься Служба безопасности Украины, в адрес которой, в том числе со стороны Amnesty International и Human Rights Watch, а также других международных мониторинговых организаций, неоднократно звучали обвинения в создании "секретных тюрем". Очевидно, что подобная угроза в первый же день будет использована для совершения коррупционных действий, а более вероятно – для банального грабежа, рейдерства и откровенного вымогательства.

Кроме того, создание таких "лагерей смерти", не входящих в существующие пенитенциарные или следственные структуры, функционирование которых регулируется действующим законодательством, может развязать руки для самой жестокой преступной расправы над неугодными.

Власть неоднократно ущемляла права граждан Украины и проживающих на территории нашей страны подданных других государств, ограничивая их право на свободное использование родного языка, лишая гарантированных Конституцией Украины избирательных прав и социальных гарантий. Войдя в раж от вседозволенности, сегодня власть готовится перейти последнюю черту и избирательно применять насилие в отношении неугодных мирных граждан, живущих на территории Украины.

Возможно, украинская власть рассчитывает повторить путь, которым шли только нацисты и который очень точно охарактеризовал немецкий священник Мартин Фридрих Густав Нимёллер:

Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом.

Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом.

Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я не был членом профсоюза.

Когда они пришли за мной – заступиться за меня было уже некому.

Заверяю украинскую власть, мечтающую продолжить штамповать антиконституционные законы в послушной ей Верховной Раде: стараниями в том числе и нашей партии Украинский народ хранит память о методах нацистов, и есть черта беззакония, которую он никогда не позволит перейти. И отправка мирных граждан в "концлагеря" находится далеко за этой чертой.

Украинцы хорошо понимают, что за данным законопроектом стоит вовсе не стремление защитить Украину, а желание развернуть террор для того, чтобы любой ценой сохранить ускользающую власть.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа – За жизнь"