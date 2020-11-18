Скільки коштують плоди і як доглядати за такими деревами в Україні?

На Закарпатті, на висоті майже пів кілометра, прижилися саджанці хурми. Вже 20 років екзотичний фрукт вирощує місцева жителька. Скільки коштують плоди і як доглядати за такими деревами в Україні, - розкаже Мар'яна Мартин.

Помаранчева, соковита, насичена вітамінами, часом терпка - це хурма. Не так давно вона була екзотикою. На ринки країни її привозили з Іспанії та Туреччини. Нині:

Є в нас хурма домашня, з Виноградова от такі вот, бачите. Хороша не терпка, як мед в середині.

Вирушаємо в пошуках вітчизняної хурми у Виноградове. Ягода тут росте не просто в саду чи на городі... А на горі. Дістатися сюди нелегко. Господиня саду Наталія Мартинишинець у поважному віці опанувала водійські навички, тож зустрічає нас на автівці.

Наталія Мартишинець, садівниця:

Так, екстрім тут тільки на "Ниві" мож виїхати. Тут майже всі на "Нивах".

Чорна гора - унікальне місце в Україні, адже це вулканічний останець, і магма тут досі гріє землю. Пані Наталія не могла не скористатися таким дивом природи. 17 років тому посадила тут перший саджанець хурми.

Наталія Мартишинець, садівниця:

Но думаю попробую. Но і я посадила перші саджанці. Починала з закритими, зав'язаними очима. Я абсолютно нічого не знала про хурму. Знала, це такий… піща Богов і проче, загальні фрази. Але як вона росте, як її доглядати, як обрізати - я поняття не мала, то всьо я вчилася, набиваючи на чолі шишки.

Жінка опанувала також комп'ютер, з допомогою соціальних мереж дізналася про всі тонкощі вирощування соковитої ягоди. І як виявилося, хурма, незважаючи на своє екзотичне коріння, абсолютно не вибаглива та щедра на врожай. На одній малесенькій гілочці може бути понад 20 плодів, тому хурма нерідко обпадає. Та аби цього не сталося, господиня має свої секрети.

Наталія Мартишинець, садівниця:

Хурма дуже реагує на ласку, дійсно на ласку. От ви її нагодуйте, ви її погладьте ви до неї притуліться і вона вам так віддячить. А якщо ми грубо з нею, всьо, вона скине плоди.

Нині в саду Наталії ростуть та плодоносять саджанці з усього світу: Італії, Іспанії, Америки, Росії, Франції. І все це різні сорти: шоколадна, мускатна, ванільна. Жовта, зелена, бордова, помаранчева, навіть чорна. А ось і улюблена хурма господині - солодка із ромовим присмаком.

Наталія Мартишинець, садівниця:

Це дика віргінка, котра у Америці, в США росте. От у ліси її є. Вот цю я їм, а так ці великі, я знаю - не люблю.

У саду жінки майже три сотні дерев. З одного в середньому збирає 100 кілограмів плодів. Хурма дозріває наприкінці осені і може залишатися на деревах до зими. Пані Наталія свою хурму вже зриває.

Наталія Мартишинець, садівниця:

Якщо листя починає червоніти жовтіти. Всьо - фізіологічна стиглість є вже. От так, відкручавати? Так, або зрізати ножницями.

Хурму зі свого саду Наталія Мартинишинець розпродує знайомим чи постійним клієнтам. На ринках Закарпаття коштує ягода від 60 до 80 гривень за кілограм.

Ану покажіть. Да, цікаво. Ніколи не знав, що хурма росте на Закарпатті. Будете знати. Дайте кілограм чин.

Хурма дуже поживна, багато вітамінів. На вітаміни треба тратити гроші.

Хурма - зимова ягода, тож у грудні її ціна дещо зменшиться.