Запоріжжя потерпає від нової хвилі пандемії: чи витримає система [ Редактировать ]
На Запоріжжі минулої доби виявили 706 нових заражень коронавірусом. В області одні з найвищих показників захворюваності. Чи справляються з навантаженням медики та чи витримує система - з'ясовував Сергій Бордюжа.
Цього тижня кількість місць для лікування ковідних хворих у Запоріжжі збільшили. До шести, вже перепрофільованих лікарень, додалась іще одна. Перша міська. Розрахована вона на 90 ліжок. І майже наполовину вони заповнилися за перші два дні роботи.
Людмила Нестерова, заступник директора Міської клінічної лікарні №1 у Запоріжжі:
На сегодняшний день пока справляемся. Пока справляемся. А там дальше не знаю.
Зараз головне, кажуть медики, - якнайшвидше підвести до кожного ліжка кисень. Це обіцяють зробити вже до кінця місяця. А ще в кожну лікарню закупили нові апарати штучної вентиляції легень і пересувні рентген-системи.
Алла Болгова, завідувачка відділення анестезіології Міської клінічної лікарні №1 у Запоріжжі:
Для того чтобы больных, которые находятся в реанимации, которые кислородо зависимые. Мы не можем их отправить на рентген исследование на первый этаж, и поэтому мы будем делать рентгенологическое исследование на месте, в палате.
Наразі розгортати польові шпиталі для хворих на коронавірус у Запоріжжі не планують. Кажуть - знайдуть резерви і в інших лікарнях. Загалом по області ліжок для ковідних пацієнтів має бути понад чотири тисячі.
Анатолій Пустоваров, заступник міського голови Запоріжжя:
Наразі ситуація в Запоріжжі контрольована. Напружена, але контрольована. Є вільні місця. Більш ніж 100 кожен день. Є і в реанімаціях вільні місця, є і лікарі. Але межа всьому цьому є і напруження тільки продовжує зростати.
На боротьбу з коронавірусом вийшли й комунальники. Тричі на тиждень хімічними розчинами оброблять під'їзди багатоповерхівок.
Дезінфікують і громадський транспорт. І не тільки перед виїздом на маршрут - кажуть комунальники.
Олександр Проценко, заступник начальника тролейбусного парку №1 у Запоріжжі:
Дополнительно каждое транспортное средство которое находится в линии, проходит также дезинфекцию на конечных остановках.
Та поки що Запорізька область залишається у трійці антилідерів із поширення недуги. Місцева влада просить уряд збільшити фінансування "ковідного пакету" для лікарень. Адже місцеві бюджети самотужки з цим не впораються.
Цього тижня кількість місць для лікування ковідних хворих у Запоріжжі збільшили. До шести, вже перепрофільованих лікарень, додалась іще одна. Перша міська. Розрахована вона на 90 ліжок. І майже наполовину вони заповнилися за перші два дні роботи.
Людмила Нестерова, заступник директора Міської клінічної лікарні №1 у Запоріжжі:
На сегодняшний день пока справляемся. Пока справляемся. А там дальше не знаю.
Зараз головне, кажуть медики, - якнайшвидше підвести до кожного ліжка кисень. Це обіцяють зробити вже до кінця місяця. А ще в кожну лікарню закупили нові апарати штучної вентиляції легень і пересувні рентген-системи.
Алла Болгова, завідувачка відділення анестезіології Міської клінічної лікарні №1 у Запоріжжі:
Для того чтобы больных, которые находятся в реанимации, которые кислородо зависимые. Мы не можем их отправить на рентген исследование на первый этаж, и поэтому мы будем делать рентгенологическое исследование на месте, в палате.
Наразі розгортати польові шпиталі для хворих на коронавірус у Запоріжжі не планують. Кажуть - знайдуть резерви і в інших лікарнях. Загалом по області ліжок для ковідних пацієнтів має бути понад чотири тисячі.
Анатолій Пустоваров, заступник міського голови Запоріжжя:
Наразі ситуація в Запоріжжі контрольована. Напружена, але контрольована. Є вільні місця. Більш ніж 100 кожен день. Є і в реанімаціях вільні місця, є і лікарі.
На боротьбу з коронавірусом вийшли й комунальники. Тричі на тиждень хімічними розчинами оброблять під'їзди багатоповерхівок.
Дезінфікують і громадський транспорт. І не тільки перед виїздом на маршрут - кажуть комунальники.
Олександр Проценко, заступник начальника тролейбусного парку №1 у Запоріжжі:
Дополнительно каждое транспортное средство которое находится в линии, проходит также дезинфекцию на конечных остановках.
Місцева влада просить уряд збільшити фінансування "ковідного пакету" для лікарень. Адже місцеві бюджети самотужки з цим не впораються.
по теме
"Червоне" Запоріжжя не зупинятиме громадський транспорт, натомість щоб зменшити кількість контактів, влада скасувала пільговий проїзд для пенсіонерів та порадила керівникам підприємств організувати підвіз працівників
Загалом за минулу добу COVID діагностували у майже 12 з половиною тисяч людей. Серед них півтисячі дітей і стільки ж медиків
Дотримання всіх правил у боротьбі з епідемією розвантажить медичну систему вже за 2-3 тижні
Оприлюднили три відеоролики, герої яких живуть у майбутньому і згадують, як у 2020 пережили пандемію. Приміром, літній чоловік хизується медаллю, яку йому вручили за те, що днями грав у комп'ютерні ігри
Скасувати запроваджений урядом "карантин вихідного дня" хочуть нардепи на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради