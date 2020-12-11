Засідання ТКГ: Україна наполягає на обміні полоненими [ Редактировать ]
Питання про обмін утримуваними особами навряд чи вдасться вирішити до кінця цього року. Про це заявив віце-прем'єр, міністр із питань тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков.
За його словами, 16 грудня відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи. На перемовинах Київ знову порушуватиме питання обміну. Українська сторона неодноразово подавала всі необхідні списки на можливий обмін, однак Росія постійно знаходить відмовки і не робить кроків назустріч.
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