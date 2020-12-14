В Албанії в період пандемії люди почали масово купувати віслюче молоко. Виробляють його лише дві ферми на всю країну, а ціни - в рази вищі, ніж на будь-яку іншу молочну продукцію. Чому, дивіться сюжеті.

Село Папер неподалік албанської столиці - Тирани. Два роки тому Елтон, колишній журналіст, заснував тут віслючу ферму, другу в країні. Нині у господарстві з десяток тварин. Із них чотири самиці, які дають молоко. Надоїв збирають до трьох літрів на день. Кажуть, цього - замало.

Елтон Кікіа, власник ферми:

Останні місяці попит на нашу продукцію різко зріс, деяким покупцям навіть доводиться відмовляти. Думаю, люди почали більше дбати про власне здоров'я.

Лікарі твердять, що молоко віслюків зміцнює захисні сили організму. Воно містить багато вітамінів, а за вмістом лактози і протеїнів - більш схоже на людське, ніж коров'яче, козяче чи овече. Тому - солодше й краще засвоюється.

Елтон Кікіа, власник ферми:

Віслюче молоко має багато лікувальних властивостей. Воно підвищує імунітет, корисне для легенів. Ним лікують кашель, бронхіт та астму.

Від коронавірусу молоко не зцілить, проте з початком пандемії албанці зацікавилися цим продуктом. Хоча ціна кусається. За літр 50 євро, це майже тисячу сімсот гривень.

Клеа Імері, студентка:

Я приїхала сюди, бо мої батьки зараз хворіють на Ковід. Окрім звичайних ліків, медики порадили ще й віслюче молоко, оскільки воно допомагає дихальній системі відновитися.

Крім того, частина молока йде на косметичну продукцію - мило й маски для обличчя.

Регіна Бекірі, фармацевт:

Наша косметика зцілює й омолоджує. Подейкують, що Клеопарта приймала ванни з віслючого молока, щоб шкіра була ніжною й оксамитовою.

Від попиту на продукцію ферми користь отримують не лише люди, а й самі вухаті. Замість тягати вантажі, віслюки пасуться й розважають дітлахів із сусідніх сіл. Працівники господарства розповідають: щоб зберегти всі властивості молока, тварин потрібно оточити турботою.

Чехе Карадж, доярка:

Перш ніж отримати від ослиці молоко, треба спершу подружитися з нею, бути уважним, щоб не налякати її. Доїти треба спокійно, неквапливо, щоб не травмувати.

Албанія - гірська країна, тому віслюків місцеві селяни вирощували здавна. Та останніми роками люди масово переїжджають до міст у пошуках заробітку, і розводити цих тварин нікому. Тож ця ферма ще й допомагає врятувати вид від зникнення. Надалі поголів'я тут планують збільшити до ста особин.