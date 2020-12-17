Как утверждает "Апостроф" со ссылкой на собственные источники, вскоре вместо Максима Степанова министром здравоохранения может стать нынешний советник главы ОПУ Андрея Ермака Михаил Пасечник. В материале его называют пропагандистом гомеопатии и фигурантом многих коррупционных скандалов.

Так, пишет издание, Пасечник является соавтором книги "Практикум по технологии гомеопатических препаратов", а также бывшим главой Государственной службы по лекарственным средствам, который "не просто толерировал "тусовку гомеопатов", но и, находясь на госслужбе, открыто призывал помогать этой "отрасли" развиваться".

Между тем, как пишут авторы, ВОЗ уже давно признал гомеопатию псевдолекарствами, поэтому "в век доказательной медицины назначать министром здравоохранения закоренелого приверженца гомеопатии - это все равно, что шамана с бубном, или жреца, гадающего на бараньей лопатке".

Однако за Пасечником числятся и иного рода грехи, сообщается в статье.

Принадлежащая ему компания "Фалби", владевшая когда-то крупной сетью из 250 аптек, задолжала Укрэксимбанку 1 млрд гривен. Но в 2013 году сеть практически свернулась, а вскоре, пишет "Апостроф", Пасечник стал госчиновником и возглавил Гослекслужбу (июнь 2014 - март 2015). "Как писали СМИ, назначение Пасечника на должность главы службы произошло в самый критический для его бизнеса момент. Представители рынка в открытую заявляли, что должность главы Гослекслужбы ему нужна была для избегания долговых обязательств".

В конце апреля уже 2020 года "Фалби" была объявлена банкротом и Укрэксимбанк за счет продажи ее имущества смог вернуть только 185 млн гривен.

Таким образом, Михаилу Пасечнику, который к тому моменту уже, похоже, числился внештатным советником Ермака, говорится в материале, удалось выйти сухим из воды.

Также Пасечника в статье связывают с одним из самых влиятельных фармацевтов страны - президентом Ассоциации фармпроизводителей Украины Петром Багрием. Издание утверждает, что именно Багрий пролоббировал назначение Пасечника в Гослекслужбу весной 2014 года, чтобы он "положил в долгий ящик" вопрос об учете кодеиносодержащих препаратов. Дело в том, объясняется в материале, что одесское предприятие "Интерхим", входящее в контролируемую Багрием Ассоциацию фармпроизводителей, выпускает препарат "Кодтерпин".

"Поговаривают, что из него без особого труда можно изготовить дезоморфин, известный в среде экстремальных любителей кайфа, как "крокодил", - говорится в материале.

Подытоживая, журналисты приходят к заключению, что "бывший одиозный чиновник, еще и пропагандирующий гомеопатию, сможет вернуться к управлению медициной теперь уже даже на более "хлебную" должность, чем он занимал ранее".