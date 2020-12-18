Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин требует от правительства усилить социальную защиту лиц, пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС и обеспечить полное и своевременное финансирование льгот чернобыльцам и их семьям. Об этом он написал в депутатском запросе к премьер-министру Денису Шмыгалю.

"Требую безотлагательно принять меры, которые бы, в частности, предусматривали: обеспечение полного и своевременного финансирования льгот для чернобыльцев ликвидаторов и их семей; восстановление в бюджете специальных чернобыльских программ лечения онкобольных; сохранение сети государственных медучреждений для чернобыльцев, восстановление их финансирования в объеме, необходимом для полноценного лечения и реабилитации; организацию бесперебойного обеспечения бесплатными лекарствами льготных категорий чернобыльцев, в частности необходимых для лечения и профилактики COVID-19. О результатах принятых мер прошу проинформировать меня в установленный законодательством срок", - говорится в запросе.

Сергей Левочкин напомнил, что в декабре прошлого года он уже обращал внимание правительства на недопустимость снижения социальных гарантий и уровня защиты участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и лиц, которые от нее пострадали.

"Но Кабинетом министров не были приняты шаги, которые дали бы возможность существенно изменить ситуацию. В результате в течение прошедшего года, проблема социальной уязвимости чернобыльцев продолжала обостряться", - отметил народный депутат.

По его словам, ключевой причиной этой негативной тенденции является радикальное сокращение Кабинетом министров ассигнований, выделяемых на финансирование чернобыльских программ.

"Правительство неспособно обеспечить полное и своевременное финансирование даже той сравнительно небольшой суммы ассигнований на чернобыльские программы, которые сохранились на данный момент", - отметил Сергей Левочкин.

Сергей Левочкин напомнил, что депутаты от ОП-ЗЖ еще в июле 2018 добились возвращения льгот чернобыльцам, но власть игнорирует решение Конституционного суда.

"Абсолютно недопустимо грубое игнорирование предыдущим и нынешним составами правительства решения Конституционного суда, согласно которому Кабинет министров обязан в полном объеме восстановить все льготы и социальные гарантии, отобранные у чернобыльцев в декабре 2014 года", - резюмировал народный депутат.