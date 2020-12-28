Чому зникають озера і що з цим робити?

Рятувати озеро від зникнення взялися жителі дніпровського селища Березанівка. Кажуть, за останні кілька років близько 40 відсотків території водойми перетворилося на суходол. Чому зникають озера і що з цим робити - дізнавалася Олена Мендалюк.

Озера начали мелеть и теперь это превратилось в экологическую катастрофу.

Ось таке відеозвернення в соцмережі розмістили жителі селища Березанівка. Люди занепокоєні, що на місці так званих Обухівських озер тепер лише мул та очерет.

Ігор Куліковський, житель Березанівки:

Ми зараз знаходимося на озері, яке було майже найбільшим. Поруч є озеро Шпакове, це озеро Карпенкове, ще неподалік є озеро Одинківка і наразі вже багато років вони перебувають у такому стані. Тобто зменшується площа водного дзеркала, зменшується розмір водних глибин і вони всихають.

Рівень води у водоймі, кажуть місцеві, впав до критичної позначки. Ще торік, додає пан Ігор, біля цього озера бачили фазанів, лебедів, зайців і навіть лисиць. Цьогоріч тут ані птиці, ані тварин. Причин цьому люди називають кілька:

Ігор Куліковський, житель Березанівки:

Одні кажуть, це просто засушливе літо, мало дощів, мало снігу взимку, також називають, це забруднення, замулення, заростання очеретом. Також одною з основних причин, кажуть, що можливо, при будівництві нової полтавської траси були перебиті підземні джерела, які напитували власне ці озера.

В обласній екологічній раді про обміління озер знають. Кажуть: водойми зникають, бо за ними не доглядали, не розчищали. Але врятувати на обласному рівні не можуть, немає відповідної програми. Щоб вирішити питання його треба порушувати на всеукраїнському рівні.

Микола Терещук, голова Дніпропетровської обласної екологічної ради:

Якщо є запит від громадськості. Кошти можна знайти на це все. Але є багато різних джерел фінансування у нашій країні, і яке це буде, це потрібно вирішувати від того, яке завдання стоїть, що вони хочуть зробити із цим озером для людей. Звертатись потрібно до регіональних водних ресурсів, а також звертатись потрібно до державної обласної адміністрації, до облради, для того, щоб підняти це питання.

Жителі Березанівки написали звернення до чиновників різних рівнів і вже почали збирати підписи.