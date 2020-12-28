Україна зможе транспортувати і зберігати вакцину проти COVID-19, що вимагає наднизьких температур. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, така можливість є на вітчизняних складах, і МОЗ уже звернувся до приватних логістичних фармацевтичних компаній.

Як пояснив Ляшко: сироватку доправлятимуть у контейнерах із сухим льодом, далі зберігатимуть у холодильниках, і звідти розвозитимуть до пунктів щеплення. Там препарат можна тримати за температури до + 8 градусів, але не довше ніж п'ять днів.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на придбання вакцини в бюджеті передбачено три мільярди гривень. Переговори про постачання препарату нині ведуть зі США, Великою Британією, Німеччиною та Польщею.