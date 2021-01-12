В Україні істотно похолодає [ Редактировать ]
А в Україні вже наприкінці тижня істотно похолодає. За даними Гідрометцентру, уже 13-14 січня на всій території країни очікують снігопади. Температура знижуватиметься до 19 січня і вночі сягатиме до мінус 20 градусів.
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