У Греції аномальна для січня спека! Подекуди повітря прогрівається до 25-30 градусів за Цельсієм

У Греції аномальна для січня спека! Подекуди повітря прогрівається до 25-30 градусів за Цельсієм. Тамтешні жителі засмагають і купаються в морі. Про літо взимку - далі.

Тепле море, спека та людні пляжі - така цьогоріч Греція в січні. Через аномально високу температуру повітря греки охоче засмагають і купаються в морі.

Спека нагрянула в країну у вихідні. У столиці - Афінах, температура повітря сягнула плюс двадцяти трьох градусів за Цельсієм. А декілька місцевих ЗМІ повідомили, що деякі датчики температури фіксували навіть плюс 31. Місцеві жителі такій погоді в січні - раді.

Павлос Влахос, житель Греції:

Погода просто зводить нас із розуму! У Європі, наприклад в Іспанії, снігопади та холод. А в нас тут - спека, сонце й прекрасна пора.

Бірджит Рудольф, жителька Греції:

Я гуляла на свіжому повітрі. Однак із таким сонцем не змогла втриматися від того, щоб не зануритися в море. І це було чудово. Такі моменти, на мою думку, навіть омолоджують людей.

Окрім відпочинку на пляжі, греки масово покинули свої оселі. Люди прогулюються набережною та просто вулицями. Кажуть - навіть в умовах локдауну залишатися вдома за такої погоди неможливо.

Кіріякос Пітоуліс, житель Греції:

Знаєте, це допомагає. Бо люди дуже втомилися. Постійно сидять удома, коли справді хочеться кудись піти, прогулятися. Неможливо постійно бути в чотирьох стінах.

Разом із місцевими жителями на вулиці повиходило й багато правоохоронців. Усе - задля того, щоб контролювати натовпи в умовах карантинних обмежень.

За інформацією Національної обсерваторії Афін, протягом останніх п'ятдесяти років - такі високі температури в січні фіксували лише двічі - 1987 та 2010 року. Підтверджують цю інформацію й грецькі метеорологи. Вони зазначають: зазвичай температура повітря в цей період коливається від мінусової до плюс п'яти чи - максимум для узбережних районів - плюс десяти градусів.

За їхніми словами, такі аномальні показники пов'язані з приходом теплих повітряних мас із Африки. Ймовірно, за кілька днів вони почнуть відступати. Натомість поки що, греки радіють такому подарункові природи після різдвяних і новорічних свят.