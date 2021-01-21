Від нелегального вирубування лісу до туристичних послуг. Таку трансформацію пройшла молодь у в'єтнамській провінції Куанг-Бінь. Усе завдяки відкриттю найбільшої у світі печери. Про підземне провалля Шондонг і безстрашних провідників - дивіться далі у сюжеті.

Величезні скелясті утворення нависають над Хо Мін Фуком, коли він крізь темряву прокладає стежку в найбільшій печері світу. Раніше цей хлопчина був чорним лісорубом, тепер - носить речі та супроводжує туристичні групи, які цікавляться печерою Шондонг.

Хо Мін Фук носильник:

Те, що я колись працював у лісі, дало мені силу та навички орієнтування. І тепер, працюючи носильником, я став витривалим - ношу важкі наплічники і легко орієнтуюсь у печері.

Шондонг - унікальна печера. Це природне утворення таке величезне, що має власну екосистему та навіть свої погодні умови. У деяких місцях її висота сягає 200 метрів, а ширина 150. У місцях, куди крізь провали каміння сягає сонячне світло, ростуть дерева та трава.

Хо Хан став першим, хто випадково виявив це гігантське підземелля. 30 років тому чоловік натрапив на отвір у вапняковій породі і раптом почув, як усередині плюскотить вода. Це була печерна річка. Офіційно печеру відкрили 2009, ще за кілька років у природні тунелі почали пускати туристичні групи. Це докорінно змінило життя тутешнього населення.

Хо Хан, відкривач печери Шондонг:

Раніше життя місцевих мешканців було вкрай складним. Люди мусили йти до лісу по деревину агару та інші цінні матеріали, щоб їх потім продати. Але все одно багато збути не вдавалося. Коли ми почали влаштовувати екстремальні екскурсії, життя тутешнього люду поліпшилося.

Молодь - замість незаконно рубати ліс, почала освоювати навички провідників. А ще відкриття печери змінило екологічну свідомість населення.

Хо Хан, відкривач печери Шондонг: