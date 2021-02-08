Кого, де і як вакцинуватимуть, та хто отримає щеплення в прямому ефірі - розказали сьогодні на тематичному форумі у столиці. "Україна 30" - це перше з тридцяти щотижневих зібрань у форматі діалогу влади із суспільством.

На цю новину українці чекали майже пів року. Чи не щотижня урядовці й чиновники "сипали" обіцянками, і нарешті заповітний перший мільйон доз вакцини проти коронавірусу Україна отримає вже цього місяця.

Володимир Зеленський, Президент України:

Пріоритети боротьби з коронавірусом: перший - це вакцинація. Ми домовились про постачання в Україну вакцин від компанії "Пфайзер", "Сіновак", "АстраЗенека" та "Новавакс", перший етап вакцинації почнеться вже цього місяця. Вакцину отримають наші медики, військові та нацгвардійці.

Сироватка надійде в рамках програми "Ковакс", це допомога від Європейського Союзу.

Урсула Фон Дер Ляєн, президент Європейської комісії:

Від початку пандемії Європейський Союз підтримував український народ. Ми надсилали маски, апарати для вентиляції, а також переказали 200 мільйонів євро на підтримку вашого бізнесу. Потім ми створили глобальну ініціативу "Ковакс". Завдяки "Коваксу" ваші лікарі і медперсонал одержать перші вакцини вже цього місяця, ще мільйони доз вакцин надійдуть до України до літа. На додачу до "Ковакс" я попросила інших членів ЄС пожертвувати частину їхніх вакцин Україні:

Тедрос Адханом Гебреєсус, Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я:

Україна - одна з перших держав, яка розробила план готовності й відповіді на пандемію. Ми намагалися підтримувати вас як тільки могли. Україна стане однією з тих країн, які увійдуть до першої хвилі розгортання ініціативи "Ковакс".

Та лише "Коваксом" постачання сироватки не обмежаться.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:

До кінця цього місяця ми очікуємо поставки "АстраЗенека", яку ми отримаємо від 2,2 млн - до 3 млн доз до кінця другого кварталу. Додатково ми отримаємо ще чотири мільйони, що в сумі вийшло 8 мільйонів доз вакцин.

Паралельно чекаємо ще 8 мільйонів доз вакцини в рамках "Ковакс". Паралельно з цим у лютому очікується і вакцина закуплена за кошти держави, і це дозволить отримати велику кількість вакцини і паралельно розпочинати декілька етапів, які зазначені в "дорожній карті".

Процес щеплення відбуватиметься в кілька етапів. Розпочнуть із медиків, які лікують інфікованих на COVID-19. В уряді планують організувати 500 мобільних бригад і понад чотири тисячі пунктів вакцинації. Отож, зможуть робити 5 мільйонів щеплень на місяць. Але таку широкомасштабну імунізацію розпочнуть не одразу - на знадобиться на це кілька місяців. Треба підготувати не лише медиків, а й самих українців. Адже довіра до вакцини - невисока.

Кирило Тимошенко, заступник голови Офісу Президента України:

Чому хтось не хоче вакцинуватися, - саме це нас більше турбує. Приклад Європи показує, що є питання великі і приклад показує, як влада працює саме над тим, щоб люди вакцинувалися. Ми готуємо зараз разом з МОЗ цілу інформаційну компанію щодо вакцинації. Як тільки приїде перша партія - почнеться інформаційна кампанія і почнемо працювати.

І, схоже, амбасадором інформаційної компанії стане Президент. Він хоче вакцинуватися в прямому ефірі, щоб довести - вакцина безпечна, а ще - спонукати інших. А у МОЗ хочуть, аби в перших рядах на вакцинацію були й знаменитості.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Найперше наше спільне завдання - пояснити кожному українцю, що вакцинація буде відбуватися виключно безпечною вакциною. І тут важливо продемонструвати солідарність та особистий приклад. Я сподіваюсь, що відомі люди, яким довіряє суспільство, приєднаються до цього важливого процесу. Ми будемо боротися з фейками та маніпуляціями власним прикладом.

Паралельно з цим уряд створить онлайн-платформу, в ній буде інформація про вакцину і електронна черга на щеплення. Записатися також можна буде в сімейного лікаря, або через гарячу лінію. Утім, коли в Україні буде необхідна кількість доз для масово щеплення, а це в рази більше від заявленого зараз, - наразі не уточнюють. Але в планах Президента імунізувати половину населення України вже до кінця року.