Операція "Вакцинація": де і як робитимуть щеплення в Україні [ Редактировать ]
Кого, де і як вакцинуватимуть, та хто отримає щеплення в прямому ефірі - розказали сьогодні на тематичному форумі у столиці. "Україна 30" - це перше з тридцяти щотижневих зібрань у форматі діалогу влади із суспільством.
На цю новину українці чекали майже пів року. Чи не щотижня урядовці й чиновники "сипали" обіцянками, і нарешті заповітний перший мільйон доз вакцини проти коронавірусу Україна отримає вже цього місяця.
Володимир Зеленський, Президент України:
Пріоритети боротьби з коронавірусом: перший - це вакцинація. Ми домовились про постачання в Україну вакцин від компанії "Пфайзер", "Сіновак", "АстраЗенека" та "Новавакс", перший етап вакцинації почнеться вже цього місяця. Вакцину отримають наші медики, військові та нацгвардійці.
Сироватка надійде в рамках програми "Ковакс", це допомога від Європейського Союзу.
Урсула Фон Дер Ляєн, президент Європейської комісії:
Від початку пандемії Європейський Союз підтримував український народ. Ми надсилали маски, апарати для вентиляції, а також переказали 200 мільйонів євро на підтримку вашого бізнесу. Потім ми створили глобальну ініціативу "Ковакс". Завдяки "Коваксу" ваші лікарі і медперсонал одержать перші вакцини вже цього місяця, ще мільйони доз вакцин надійдуть до України до літа. На додачу до "Ковакс" я попросила інших членів ЄС пожертвувати частину їхніх вакцин Україні:
Тедрос Адханом Гебреєсус, Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я:
Україна - одна з перших держав, яка розробила план готовності й відповіді на пандемію. Ми намагалися підтримувати вас як тільки могли. Україна стане однією з тих країн, які увійдуть до першої хвилі розгортання ініціативи "Ковакс".
Та лише "Коваксом" постачання сироватки не обмежаться.
Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:
До кінця цього місяця ми очікуємо поставки "АстраЗенека", яку ми отримаємо від 2,2 млн - до 3 млн доз до кінця другого кварталу. Додатково ми отримаємо ще чотири мільйони, що в сумі вийшло 8 мільйонів доз вакцин.
Паралельно чекаємо ще 8 мільйонів доз вакцини в рамках "Ковакс". Паралельно з цим у лютому очікується і вакцина закуплена за кошти держави, і це дозволить отримати велику кількість вакцини і паралельно розпочинати декілька етапів, які зазначені в "дорожній карті".
Процес щеплення відбуватиметься в кілька етапів. Розпочнуть із медиків, які лікують інфікованих на COVID-19. В уряді планують організувати 500 мобільних бригад і понад чотири тисячі пунктів вакцинації. Отож, зможуть робити 5 мільйонів щеплень на місяць. Але таку широкомасштабну імунізацію розпочнуть не одразу - на знадобиться на це кілька місяців. Треба підготувати не лише медиків, а й самих українців. Адже довіра до вакцини - невисока.
Кирило Тимошенко, заступник голови Офісу Президента України:
Чому хтось не хоче вакцинуватися, - саме це нас більше турбує. Приклад Європи показує, що є питання великі і приклад показує, як влада працює саме над тим, щоб люди вакцинувалися. Ми готуємо зараз разом з МОЗ цілу інформаційну компанію щодо вакцинації. Як тільки приїде перша партія - почнеться інформаційна кампанія і почнемо працювати.
І, схоже, амбасадором інформаційної компанії стане Президент. Він хоче вакцинуватися в прямому ефірі, щоб довести - вакцина безпечна, а ще - спонукати інших. А у МОЗ хочуть, аби в перших рядах на вакцинацію були й знаменитості.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Найперше наше спільне завдання - пояснити кожному українцю, що вакцинація буде відбуватися виключно безпечною вакциною. І тут важливо продемонструвати солідарність та особистий приклад. Я сподіваюсь, що відомі люди, яким довіряє суспільство, приєднаються до цього важливого процесу. Ми будемо боротися з фейками та маніпуляціями власним прикладом.
Паралельно з цим уряд створить онлайн-платформу, в ній буде інформація про вакцину і електронна черга на щеплення. Записатися також можна буде в сімейного лікаря, або через гарячу лінію. Утім, коли в Україні буде необхідна кількість доз для масово щеплення, а це в рази більше від заявленого зараз, - наразі не уточнюють. Але в планах Президента імунізувати половину населення України вже до кінця року.
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