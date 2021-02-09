Sinovac запізнюється: поставки вакцини можуть перенести до квітня [ Редактировать ]
А от китайська вакцини Sinovac може надійти до України із запізненням. Її поставки можуть перенести на квітень. Про це повідомляє агенція Reuters.
За інформацією імпортера, компанії "Лекхім", причина - затримка в отриманні експортної ліцензії від уряду Китаю, а також пізнє ухвалення Верховною Радою закону про реєстрацію вакцин.
Нагадаю, наприкінці грудня МОЗ уклало договір із китайською компанією Sinovac на поставку 1,9 мільйона доз сироватки.
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