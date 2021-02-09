А от китайська вакцини Sinovac може надійти до України із запізненням. Її поставки можуть перенести на квітень. Про це повідомляє агенція Reuters.

За інформацією імпортера, компанії "Лекхім", причина - затримка в отриманні експортної ліцензії від уряду Китаю, а також пізнє ухвалення Верховною Радою закону про реєстрацію вакцин.

Нагадаю, наприкінці грудня МОЗ уклало договір із китайською компанією Sinovac на поставку 1,9 мільйона доз сироватки.