У Піднебесній зустрічають китайський Новий рік - Білого металевого бика. Святкування триватиме понад два тижні. Люди гуляють попри коронавірус і карантин. Влаштували фестиваль і в Ухані.

Прикрашені вулиці, стихійні ярмарки та переповнені ринки - так у Китаї тривала підготовка до зустрічі Місячного, або, як його ще називають, - Китайського Нового року. 2021-й для китайців став роком Бика. Цього разу свято припало на 12 лютого.

Новому року раділи й жителі Уханя. На ринках вони скуповували харчі. Та пригадували, як в ізоляції і з карантинними обмеженнями через спалах коронавірусу зустрічали 2020 рік.

Сонг Бо, житель Уханя:

Я - щасливий. Торік ми просто сиділи вдома й не могли нічого робити. Спали цілими днями. Цього разу нам просто потрібно носити захисні маски. Та це набагато краще, ніж було торік.

Конг Тян, жителька Уханя:

Локдаун скасували, і це добре для святкування. Усе дуже змінилося порівняно з минулим роком. Лише подивіться: на вулицях - купа людей і галас.

Святкові гуляння цього року відбуватимуться 16 днів. Закінчуються вони традиційно Святом ліхтарів.

Напередодні ж у Держкомітеті охорони здоров'я КНР заявили: у країні не зафіксували нових випадків інфікування COVID-19. А з січня у Китаї виявили щонайбільше дві тисячі хворих на коронавірус. Попри це, для китайців, які хочуть подорожувати всередині країни, діють перешкоди: під час пересування країною вони зобов'язані пред'являти результат нещодавно зробленого ПЛР-тесту, а також упродовж двох тижнів повідомляти кілька разів на день температуру тіла - через це чимало китайців цьогоріч не поїхали до своїх родин в інші міста, чи села.

Хуанг Каошенг, житель Уханя:

Ми дослухаємося до рекомендацій влади. Нас закликали не їхати до інших міст, аби зустріти Новий рік. Саме тому я святкую його там, де й живу - в Ухані.

Місячний Новий рік - одне з найголовніших свят у Китаї. У новорічну ніч більшість китайців збираються сім'ями на "вечерю возз'єднання". Серед традиційних новорічних страв - пельмені, рис, риба, курка та боби.

Новий рік китайці називають Святом весни. Традиційним подарунком вважають мандарини, які символізують багатство.