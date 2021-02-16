На Закарпатті намагаються знайти 40-річного киянина, який загубився у горах три дні тому. Рятувальники залучили до пошуків волонтерів та лісників. Горами курсує спеціальний снігоболотохід. Раніше пошуківцям вдалося врятувати групу туристів. Як зараз відбувається операція - дивіться далі.

На Закарпатті шукають лижника Олексія. У суботу вранці він на ретраку піднявся на схили Гимби із товаришем Сергієм. Шукати довелося обох чоловіків. Сергія рятувальники знайшли у снігах після доби блукань. Зараз він у готелі з незначними травмами.

Сергій, турист із Києва:

Почали спускатися вздовж цієї річки. Побачили з однієї сторони річки дорогу. Яку зробив трактор.

Це виявилася дорога лісників. І вела вона у лісові хащі. Тому хлопці заблукали ще більше. А коли настала ніч - остаточно загубили один одного.

Сергій, турист із Києва:

Олексій почав стомлюватися. продовжували йти, він чуть відставав від мене. Він йшов ззаду, я йому кричав, Олексій він кричав мені йде по моїм слідам раз в п'ять хвилин. Потім я побачив на телефоні зявився мережа і почав телефонувати в 101. Сказали, що треба спускатися до річки, я почав кричати "Олексій, Олексій". Олексій вже не відповідає, але я вже нічого не бачив.

Без упину у горах нині працюють понад півсотні рятувальників із Закарпаття та Львівщини, волонтери і лісники. Задіяли спецтехніку.Намагалися відшукали чоловіка і з гелікоптера.

Наталія Батир, речниця Управління ДСНС у Закарпатській області:

Зв'язку з ним немає тому оприділити його точне місце знаходження - неможливо. Навіть по тим координатам які нам вказує його товариш. Ми намагалися продовждити пошуки і вночі, адже це людське життя тож нехтуючи всіма заборонами звісно ж рухалися далі, не зважаючи на те, що в горах лавинонебезпека.

Рятувальники сподіваються знайти Олексія живим. Не жартувати з негодою закликає і Сергій:

Сергій, турист із Києва:

Воно здається, що все це не дуже страшно, і може трапитися, але не з тобою. Але це може статися з кожним. Треба більш обмірковано до цього ставитися.

За останні два дні - ДСНСники відшукали в Карпатах десятьох туристів. Серед них і Миколу. Нині він вже на роботі у Києві ми зв'язалися по скайпу.

Микола, житель Києва:

Ми їздили там неодноразово, і в принципі знали як має виглядати виїзд до Шипота. І коли ми зрозуміли, що не бачимо ми сіли дивитися карту вже, і зрозуміли, що ми не з тої сторони хребта. Перше, що ми зробили, прикинули скільки в нас часу дві години 30 хв, і ми зрозуміли, що в принципі в нас ще є час просто взяти і вернутися назад пішки і на той момент ще не було великої в'юги.

Рятувальники звертаються до усіх туристів - не наражати себе на небезпеку і не підніматися в гори. Адже досі існує небезпека сходження лавин.