Скандальна стоматологиня з Рівного переховується від поліції [ Редактировать ]
Скандальна рівненська стоматологиня, яка вчиняла насильство над малими пацієнтами, переховується від правоохоронців. Про таке заявили у поліції.
За їхніми словами - на лікарку і далі сиплються скарги від батьків. Нагадаю, моторошні кадри, на яких Інна Кравчук мучить дітей, днями з'явилися в мережі та приголомшили країну.
На відео жінка б'є та душить своїх маленьких пацієнтів. Загалом в поліції вже відкрили п'ять кримінальних проваджень. Приватна клініка нині зачинена.
Марія Юстицька, керівничка відділу комунікацій ГУ Нацполіції у Рівненській області:
Під час першопочаткового спілкування із лікаркою остання своєї вини не визнавала та запевняла, що тілесні ушкодження нікому не наносила. Втім, наразі на будь-який зв'язок жінка не виходить, а адвокат, який повідомив, що представляє її інтереси, показів від імені клієнтки поки не дає. Досудові розслідування тривають.
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