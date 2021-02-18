Скандальна рівненська стоматологиня, яка вчиняла насильство над малими пацієнтами, переховується від правоохоронців. Про таке заявили у поліції.

За їхніми словами - на лікарку і далі сиплються скарги від батьків. Нагадаю, моторошні кадри, на яких Інна Кравчук мучить дітей, днями з'явилися в мережі та приголомшили країну.

На відео жінка б'є та душить своїх маленьких пацієнтів. Загалом в поліції вже відкрили п'ять кримінальних проваджень. Приватна клініка нині зачинена.

Марія Юстицька, керівничка відділу комунікацій ГУ Нацполіції у Рівненській області: