В Киеве водители устроили драку прямо на дороге, одному из мужчин на подмогу пришла жена. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Telegram-канале.

Инцидент произошел на Большой Окружной.

Два водителя авто не поделили что-то на проезжей части. Оба вышли из машин и началась потасовка. За одного из мужчин заступилась жена, которая также подключилась к драке.

"За мужа и двор стреляю бью в упор", - говорится в подписи к видео с места происшествия.

Ранее сообщалось, что в Смеле произошла массовая драка на вокзале. Затем участники одной из компаний устроили погром в общежитии, где жили их оппоненты. Полиция возбудила два уголовных дела по фактам хулиганства и нарушения неприкосновенности жилья.

Также мы писали о том, что под Львовом произошла драка со стрельбой. По предварительной информации, 23-летний местный житель выстрелил из охотничьего ружья, попав в других участников драки. Ими оказались жители соседнего села в возрасте 22 и 25 лет. С огнестрельными ранениями они были госпитализированы в районную больницу.

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