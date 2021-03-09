В Україні понад 3 тисячі нових хворих на коронавірус - це оновлена статистика від МОЗ. Госпіталізованих - майже 2 тисячі.

Найбільше заражених на Вінниччині, Івано-Франківщині, Буковині й у Києві. 76 пацієнтів - померли.

Протягом минулої доби щепилися трохи більше тисячі українців. Загалом же, від початку імунізації в Україні - майже 20 тисяч.