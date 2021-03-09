COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
В Україні понад 3 тисячі нових хворих на коронавірус - це оновлена статистика від МОЗ. Госпіталізованих - майже 2 тисячі.
Найбільше заражених на Вінниччині, Івано-Франківщині, Буковині й у Києві. 76 пацієнтів - померли.
Протягом минулої доби щепилися трохи більше тисячі українців. Загалом же, від початку імунізації в Україні - майже 20 тисяч.
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