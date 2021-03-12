Пожежа у Києві: палав будинок для літніх людей [ Редактировать ]
У Києві горів будинок для літніх людей - "Срібний вік". Дах триповерхової будівлі спалахнув удосвіта. На цей час у приміщенні перебували 65 пенсіонерів та 15 працівників закладу. Усіх встигли евакуювати - потерпілих немає. Полум'я гасили майже годину. Зараз встановлюють причину займання.
Нагадаю, в січні у Харкові під час пожежі в притулку для літніх загинули 16 людей. Слідчі встановили: спалахнуло через порушення вимог пожежної безпеки та використання опалювальних приладів без спеціальних дозволів.
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