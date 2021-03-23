Уряд Малазії готовий заплатити у рази шпиталізації після щеплення [ Редактировать ]
12 тисяч доларів готовий заплатити уряд Малайзії у разі шпиталізації після щеплення. У країні створили фонд з бюджетом у майже два з половиною мільйони доларів. Він допомагатиме тим громадянам, у кого виникли тяжкі побічні ефекти після COVID-19 вакцинації.
У разі смерті пацієнта МОЗ гарантує відшкодування у понад 100 тисяч доларів. Наразі у Малайзії не зафіксували жодного летального випадку, пов'язаного з імунізацією. З кінця лютого населення країни почали щеплювати препаратами від Pfizer-BioNTech, а також Sinovac.
по теме
У Брюсселі заявили: усе через те, що Лондон не ділиться своїми препаратами
У МОЗ до осені хочуть завершити основні етапи вакцинації - це мінімум 2 мільйони українців, а далі щеплюватимуть усіх охочих
Щеплення відбулося за усіма протоколами: перед процедурою Президента оглянули, і він підписав згоду
Щоб переконати людей у безпечності й ефективності препарату AstraZeneca вірусологи закликали канцлерку Німеччини зробити щеплення у прямому ефірі
Президентові Зеленському вкололи препарат Covishield індійського виробництва