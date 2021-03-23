12 тисяч доларів готовий заплатити уряд Малайзії у разі шпиталізації після щеплення. У країні створили фонд з бюджетом у майже два з половиною мільйони доларів. Він допомагатиме тим громадянам, у кого виникли тяжкі побічні ефекти після COVID-19 вакцинації.

У разі смерті пацієнта МОЗ гарантує відшкодування у понад 100 тисяч доларів. Наразі у Малайзії не зафіксували жодного летального випадку, пов'язаного з імунізацією. З кінця лютого населення країни почали щеплювати препаратами від Pfizer-BioNTech, а також Sinovac.