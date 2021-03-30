Начало апреля принесет в Украину очередную порцию дождей, а местами возможны и грозы. Ожидается потепление до 20 градусов выше нуля.

По прогнозу синоптиков, завтра, 31 марта, в Украине без осадков, днем 1 апреля в западных, Житомирской и Винницкой областях, в течение суток 2 апреля в Украине, кроме юго-восточной части, небольшой дождь, местами гроза.

Послезавтра на западе страны, в пятницу в большинстве областей местами порывы ветра 15-20 м/с.

Температура ночью 2-9° тепла, на востоке и юго-востоке страны, ближайшей ночью также и в центральных областях местами 0-3° мороза; днем 10-17° тепла, в четверг в северо-западной части 15-20°.

Ранее сообщали, какой будет погода в Украине летом. По прогнозу синоптиков, ожидается: жара, бури и грады.

В апреле 2021 года среднемесячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.

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