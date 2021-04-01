СБУ знайшла схованку зброї у Слов'янську [ Редактировать ]
Прихований тротил, міни, гранати, набої та карти-схеми знайшли працівники СБУ в сховку у Слов'янську. Схованку облаштував бойовик, який перебуває в розшуку.
Арсенал виявили під час обшуку його будинку. За даними слідства, зловмисники планували вчинення диверсій на території регіону.
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