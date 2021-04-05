Німець торгував ковід-сертифікатами на Майорці [ Редактировать ]
Скандал на Майорці. Сімейний лікар з Німеччини видавав відпочивальникам сертифікати про негативний результат тесту - без проведення аналізів. За кожну довідку вимагав 80 євро.
Острів одне з улюблених місць відпочинку для німців. За останні тижні туди вилетіли тисячі туристів. Але для повернення в Німеччину в них вимагають негативний тест на Ковід.
Ті, в кого позитивний результат, мають відбути карантин у спеціальному готелі. Сам лікар відмовляється коментувати звинувачення проти нього.
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