Канаду накрила третя хвиля COVID-19 [ Редактировать ]
У світі минулої доби понад 570 тисяч заражень COVID-19. Найбільше - в Індії, Бразилії та США.
У Канаді прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив про початок третьої хвилі пандемії, адже число недужих і заповненість ліжок у відділеннях інтенсивної терапії зростає.
А в США розширюють право на вакцинацію: вже за тиждень усі, кому виповнилося 16 років, зможуть щепитися.
У Саудівській Аравії на період Рамадану ввели обмеження. До Мекки, де розташована головна ісламська святиня, пускатимуть лише паломників, які мають антитіла, чи зробили щеплення проти коронавірусу.
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