Не по-весняному зимно. Попри квітень на календарі, пів України засипало снігом. Найбільше західні області. Але сніжило й на Черкащині, Київщині та Чернігівщині. Скільки ще триватимуть такі погодні сюрпризи - з'ясовувала Жанна Дутчак.

На календарі кінець квітня, а за вікном снігопади. Засипало зранку Черкащину, Волинь, Київщину. В соцмережах користувачі активно ділилися весняно-зимовими світлинами. Найбільше снігу випало на Прикарпатті - побіліли Яремче та Верховина.

Михайло Стефурак, житель Татарова:

В 1977 році 27 квітня впав був сніг, що всі дерева поламало. В травні, в травні були випадки, в травні, чуєте, і в червні був приморозок А в червні колись, що картопля вже зійшла і померзла, але відновилася потому.

А на Рівненщині поміж снігопадами били громовиці. Блискавка влучила у двох людей і вбила коня. Найбільше постраждав чотирнадцятирічний хлопець - у нього обпечені 35 відсотків тіла. За словами рідних, усе сталося посеред поля. Хлопець і двоє чоловіків садили малину, коли почався дощ.

Ірина Ярисалова, мати потерпілого хлопця:

Підходять до коня і малий збирався залазить на воза і в цей момент вдарила блискавка. Їх порозкидало, кінь насмерть відразу. А малого вдарило в голову. В нього був стан шоку великого, тому що він постійно повторював: "Мамо, я живий. Мамо, я живий".

Після грози Полісся замело снігом. Засипало городи, які люди вже встигли засадити. Найближчими днями чекати тепла в Україні не варто. За прогнозами синоптиків, заморозки й дощі протримаються до середини тижня. Вночі майже по всій країні мінусова температура.

На високогір'ї Карпат до шести морозу. Вдень теплішатиме до десяти градусів залежно від регіону. До того ж завтра снігом ще зможуть похизуватися жителі західних і північно-східних областей. А от на півдні варто приготувати парасольки синоптики обіцяють зливи.