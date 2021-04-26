Україну засипало снігом: коли повернеться весна? [ Редактировать ]
Не по-весняному зимно. Попри квітень на календарі, пів України засипало снігом. Найбільше західні області. Але сніжило й на Черкащині, Київщині та Чернігівщині. Скільки ще триватимуть такі погодні сюрпризи - з'ясовувала Жанна Дутчак.
На календарі кінець квітня, а за вікном снігопади. Засипало зранку Черкащину, Волинь, Київщину. В соцмережах користувачі активно ділилися весняно-зимовими світлинами. Найбільше снігу випало на Прикарпатті - побіліли Яремче та Верховина.
Михайло Стефурак, житель Татарова:
В 1977 році 27 квітня впав був сніг, що всі дерева поламало. В травні, в травні були випадки, в травні, чуєте, і в червні був приморозок А в червні колись, що картопля вже зійшла і померзла, але відновилася потому.
А на Рівненщині поміж снігопадами били громовиці. Блискавка влучила у двох людей і вбила коня. Найбільше постраждав чотирнадцятирічний хлопець - у нього обпечені 35 відсотків тіла. За словами рідних, усе сталося посеред поля. Хлопець і двоє чоловіків садили малину, коли почався дощ.
Ірина Ярисалова, мати потерпілого хлопця:
Підходять до коня і малий збирався залазить на воза і в цей момент вдарила блискавка. Їх порозкидало, кінь насмерть відразу. А малого вдарило в голову. В нього був стан шоку великого, тому що він постійно повторював: "Мамо, я живий. Мамо, я живий".
Після грози Полісся замело снігом. Засипало городи, які люди вже встигли засадити. Найближчими днями чекати тепла в Україні не варто. За прогнозами синоптиків, заморозки й дощі протримаються до середини тижня. Вночі майже по всій країні мінусова температура.
На високогір'ї Карпат до шести морозу. Вдень теплішатиме до десяти градусів залежно від регіону. До того ж завтра снігом ще зможуть похизуватися жителі західних і північно-східних областей. А от на півдні варто приготувати парасольки синоптики обіцяють зливи.
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