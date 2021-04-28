Пилова буря накрила китайську провінцію Ганьсу, що на північному заході країни. Хмара жовтого пилу насунулася за лічені хвилини. Місцева поліція повідомила, що через низьку видимість сталося кілька аварій. А метеорологи порадили тамтешнім жителям зачинити вікна і не виходити надвір.

Щовесни Китай потерпає від пилових штормів. Їх приносить вітер з пустелі Гобі. Влада країни насаджує ліси на північному кордоні, аби зупиняти піщані хмари. Утім поки що ці зусилля результатів не дають.