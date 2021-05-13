Вся Украина перешла в "желтую" зону карантина [ Редактировать ]
Все регионы Украины перешли в "желтую" зону карантина. В стране больше нет ни одной области, где были бы превышены показатели по коронавирусу.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Так, с сегодняшнего дня в "желтую" из "оранжевой" зоны перевели Николаевскую и Черкасскую области. В этих регионах пришли в норму показатели коэффициента выявления случаев инфицирования.
При этом сразу девять регионов соответствуют "зеленой" зоне по проценту от эпидемического порога: Киев, Волынская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская область.
Ранее сообщалось, что количество зараженных коронавирусом превысило 160 млн. Также мы писали о том, что Украина опустилась на 31 место по распространению коронавируса в мировом рейтинге.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Найгірші показники розповсюдження коронавірусу на Донеччині, Дніпропетровщині, Харківщині та у Черкаській області
Півтори тисячі недужих ушпиталили. Померли 154 пацієнти. Найвищі показники на Дніпропетровщині, Черкащині і Сумщині
"Оранжевая" зона карантина существенно сократилась
Глобальною проблемою у ВООЗ вважають індійський штам коронавірусу - попередні дослідження свідчать, що він, імовірно, більш заразний за початковий
У деяких регіонах закінчилася деревина для спалення тіл. А ритуальні послуги так підскочили в ціні, що деякі бідні сім'ї просто скидають небіжчиків у Ганг