Рік "листів щастя". Система відеофіксації порушень працює вже майже 12 місяців. Після тривалих випробувань 1 червня минулого року вона таки запрацювала. Відтоді штрафи за перевищення швидкості українські водії отримують автоматично. Та чи стали від цього менше порушувати?

Сучасні камери відеоспостереження й повністю автоматизована робота. На цих моніторах - уся інформація з автошляхів міста: де й на скільки перевищив швидкість водій. Системі відеофіксації порушень уже майже рік.

Анатолій Геращенко, заступник глави МВС:

Эта система нужна не для того, чтобы обложить украинцев штрафами. Эта система нужна, чтобы у нас гибло как можно меньше людей на дорогах.

Нині в Україні працюють 49 камер відеофіксації. Розташували їх на потенційно аварійних ділянках доріг у столиці, Київській, Львівській, Миколаївській та Одеській областях. У МВС звітують: за період роботи системи кількість ДТП з постраждалими на цих ділянках знизилася втричі.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:

Вже цього року кількість ДТП із загиблими та травмованими зменшилась майже на 12 відсотків, кількість загиблих на 17 відсотків, травмованих майже на 15 відсотків.

Втім, тих, хто полюбляє проїхатися з вітерцем, багато, - кажуть у поліції. Є такі водії, які перевищують швидкість регулярно.

Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України:

Таких постанов було винесено понад 1 млн 400 тисяч і понад 240 млн грн, - це та сума, на яку винесені штрафи цими постановами.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:

Частка своєчасної оплати штрафів складає 86 відсотків, що відповідає європейському рівню.

Те, що, стали їздити повільніше, помічають і самі водії. Ефект від камер, кажуть, є.

Чесно кажучи набагато повільніше - судячи з того трафіку, який на проспекті, то все ж таки водії дотримуються правил.

В основному всі знають, де камери висять, розташовані - і там знижують швидкість, але у цілому, це плюс.

Запобіжником стали і штрафи, переконані громадські активісти. Стягнення з березня зросли вдвічі. За перевищення швидкості на 20-50 км на годину водієві доведеться сплатити 340 гривень. Перевищив більше ніж на 50 - всі 1700.

Влад Антонов, засновник ДТП.kiev.ua:

Там, де камери взагалі є по дорозі, водії теж водять обережніше, тому що швидкість потоку знижується і ви вже не можете їхати настільки швидко, як їхали до того. Але камер досить мало. Ще аварійність зменшується і водії водять більш-менш безпечно. Там де камер немає - вона залишається сталою.

Збільшувати кількість камер на дорогах у поліції планують і надалі. Цьогоріч додатково розвісять понад двісті штук. І автоматизована система фіксації порушень охопить уже всі області країни. Також розширять функції камер: вони фіксуватимуть проїзд на червоний і неправильний перетин перехрестя. А ще на дороги випустять автомобілі-фантоми. До тестового запуску вже готують 4 машини.