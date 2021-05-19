Планете грозит ледниковая катастрофа - ученые [ Редактировать ]
В будущем тающие гренландские ледники пройдут точку невозврата, после которой дестабилизация ледяного щита на острове станет неизбежной. Об этом заявили ученые Германии и Великобритании, сообщает kurs.com.ua.
Таяние уменьшает высоту ледяного покрова, а, значит, поверхность щита будет подвергаться все более высоким температурам, поскольку на уровне моря воздух прогревается сильнее.
Это нелинейным образом ускоряет таяние, в результате чего возникает переломный момент, после которого даже отсутствие дальнейшего глобального потепления не остановит деградацию щита, повышение уровня моря и замедление Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC).
Исследователи выяснили, что ледники в Центральной и Западной Гренландии, в бассейне Якобсхавн, приближаются к критическому переходу. По прогнозам, в самом ближайшем будущем ледяной щит потеряет существенную часть массы.
Считается, что замедление AMOC может способствовать более экстремальным погодным явлениям в Европе, в том числе усилению зимних штормов, летних засух и жары. Восточное побережье США станет более подверженным наводнениям за счет ослабления эффекта, благодаря которому большие объемы воды в Гольфстриме отклоняются к востоку из-за силы Кориолиса. Ученые предполагают, что к 2100 году Гольфстрим может ослабнуть на 34-45 процентов, что сделает его еще более нестабильным.
Ранее мы писали о том, что таяние гималайских ледников запустило экологическую катастрофу.
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