В будущем тающие гренландские ледники пройдут точку невозврата, после которой дестабилизация ледяного щита на острове станет неизбежной. Об этом заявили ученые Германии и Великобритании, сообщает kurs.com.ua.

Таяние уменьшает высоту ледяного покрова, а, значит, поверхность щита будет подвергаться все более высоким температурам, поскольку на уровне моря воздух прогревается сильнее.

Это нелинейным образом ускоряет таяние, в результате чего возникает переломный момент, после которого даже отсутствие дальнейшего глобального потепления не остановит деградацию щита, повышение уровня моря и замедление Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC).

Исследователи выяснили, что ледники в Центральной и Западной Гренландии, в бассейне Якобсхавн, приближаются к критическому переходу. По прогнозам, в самом ближайшем будущем ледяной щит потеряет существенную часть массы.

Считается, что замедление AMOC может способствовать более экстремальным погодным явлениям в Европе, в том числе усилению зимних штормов, летних засух и жары. Восточное побережье США станет более подверженным наводнениям за счет ослабления эффекта, благодаря которому большие объемы воды в Гольфстриме отклоняются к востоку из-за силы Кориолиса. Ученые предполагают, что к 2100 году Гольфстрим может ослабнуть на 34-45 процентов, что сделает его еще более нестабильным.

Ранее мы писали о том, что таяние гималайских ледников запустило экологическую катастрофу.

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