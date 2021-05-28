У Філадельфії пожежна машина врізалася в будівлю. Коли їхала на виклик, зіткнулася з іншим автомобілем і буквально прошила ріг житлового будинку. Постраждали п'ятеро людей серед них четверо вогнеборців.

Тепер рятувальні служби міркують, як витягти понівечену автівку. Адже вона пошкодила опорні стіни, і споруда може обвалитися. У будинку - 12 квартир, але заселена лише одна.