Велосипедом - на конференцію. Мер Києва Віталій Кличко двоколісним приїхав на міжнародний антикорупційний Форум. І там презентував свій рецепт боротьби з хабарництвом.

Каже, ці методи діють у Києві вже не один рік - мова про електронні сервіси, відкритий бюджет, боротьбу з кнопкодавством і прозорість закупівель.

Віталій Кличко, Київський міський голова: