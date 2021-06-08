Віталій Кличко презентував рецепт боротьби з корупцією [ Редактировать ]
Велосипедом - на конференцію. Мер Києва Віталій Кличко двоколісним приїхав на міжнародний антикорупційний Форум. І там презентував свій рецепт боротьби з хабарництвом.
Каже, ці методи діють у Києві вже не один рік - мова про електронні сервіси, відкритий бюджет, боротьбу з кнопкодавством і прозорість закупівель.
Віталій Кличко, Київський міський голова:
Виключно через систему "Прозорро". І за декілька років ми зекономили для бюджету нашої громади понад 9 мільярдів гривень. Це приклади боротьби з корупцією на системному рівні, але їх потрібно реалізовувати не лише у місті Києві, цей досвід потрібно переносити і на інші міста.
по теме
Через значну кількість учасників у Києві перекрили центральні вулиці - як усе відбувалося?
Раніше правоохоронці провели обшуки в кількох комунальних підприємствах столиці, адже запідозрили чиновників у привласненні бюджетних коштів
Конкурувати за Інвестиції можуть тільки щасливі міста. І Дніпро - одне з таких
Вони уже рік не можуть спокійно працювати, бо їх позбавили конституційного права самостійно складати іспити та отримувати робочі дипломи
Експертів і звичайних громадян здивував перелік об'єктів, які Міністерство культури відібрало для проведення робіт - що саме викликало обурення?