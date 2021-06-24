Медики застерігають - перегрітися можна навіть у затінку

Як вийти з дому? А ще страшніше проїхатися в громадському транспорті! Україну охопила пекельна спека. У Києві найвища температура за останні сімдесят п'ять років. Плюс 34. А в Ужгороді взагалі - майже 40. Від такої погоди українці буквально - мліють.

У столиці у кабіні трамваю водій мало не знепритомнів, бо температура там була, ви тільки уявіть, близько п'ятдесяти градусів! А за кілька днів Україну знову накриють грози, кажуть синоптики.

Наші кореспонденти зі сходу та заходу - Світлана Шекера та Мар'яна Мартин - склали погодну карту країни.

У центрі Харкова плюс 32. Місто пливе від спеки. Люди виходять із підземного переходу - й одразу шукають тінь. Засмагають і купаються навіть у зеленій зоні середмістя.

Как водичка? - Замечательная. - Не холодна? - Нет, хорошая.

А дехто, попри спеку, ще й намагається займатися спортом.

Олексій, житель Харкова:

Как видите, я в тенечке вообще нет не жарко. Ну полмесяца дожди шли наконец-то солнце вышло. Так что я считаю, на жару жаловаться - это зря.

Але цього, кажуть лікарі, робити не варто.

Юлія Волкова, завідувачка кафедри медицини невідкладних станів анестезіології та інтенсивної терапії Харківського медуніверситету:

Слід уникати фізичного навантаження. Якщо є така необхідність якась людина готується до якогось там спортивного заходу або просто має такий собі режим спортивний кожного дня, можливим є застосування своїх спортивних потреб або вранці або пізно ввечері. І обов'язково застосовувати питний режим.

А в їжі краще надавати перевагу фруктам.

Інна Острицька, вчителька:

І саме в цю спеку діти у нас харчуються правильно. У нас такий день вітамінки дуже часто в школі проходить. Де вони не всілякі такі смаколики, солодощі, а саме фрукти беруть, овочі, водичка.

Медики застерігають - перегрітися можна навіть у затінку. Або в маленькому приміщенні.

Дітей або маленьких тварин за такої спеки в жодному разі не можна залишати зачиненими в машині. Навіть якщо ви відходите бодай на хвилинку.

Плюс тридцять дев'ять і вісім в Ужгороді. Такої спеки в Закарпатті не було за останні 130 років спостережень. Тож без розпилювача із холодною водою геть важко. Добре, що він легко вміщується в сумочці. І лікарі радять зволожувати шкіру.

Вікторія Шарохіна, сімейний лікар:

Можна взяти з собою розпилювач, налити туди простої води і періодично на передпліччя, зона шиї, декольте чоло можна витирати охолоджує шкіру, покращується теплообмін для того, щоб водичка довше зберігалася холодною ми туди кидаємо кубики льоду, якщо це прозора бутилка ми її можемо обмотати фольгою.

Такий лайфхак працює і для охолодження питної води. Її радять випивати щонайменше два літри на день. Однак не слід захоплюватись солодкими напоями.

Спитаймо ужгородців, які секрети в боротьбі зі спекою використовують вони:

Марія, жителька Ужгорода:

Мочу хусточку і ставлю собі на шию. Мені легше якщо мокроє маю. Вот так я собі хожу і мені не погано.

Ніла, жителька Ужгорода:

Вода обов'язково, звичайно поменше калорій, стримані рухи і поменше негативу.

Станіслав, турист:

Нічого, тільки щире серце, посмішку і капелюх. Так, капелюхом можна деколи от так робить.

А ще капелюшок можна перед виходом заморозити. Тоді відчуття прохолоди гарантоване щонайменше на пів години. Можна одягнути вологу сукню чи футболку. І звісно ж скупатися!

Іван, житель Ужгорода:

Як водичка? - Отлічно. Спека ужасна.

Від палючого сонця рятує парасоля й вільний світлий одяг із натуральної тканини.

А мій улюблений лайфхак - поїдання морозива. Воно не просто освіжає та тішить різномаїттям смаків, морозиво має високу харчову цінність, тому додає енергії й гарного настрою.