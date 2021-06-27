В Україні найнижча тривалість життя у Європі

В Україні найнижча тривалість життя у Європі. Ми живемо на 8 років менше, ніж наші сусіди поляки, і на 12 менше за швейцарців та німців. І тут справа не лише в екології та війні на Донбасі. А в нашому способі життя.

Пригадайте: скільки разів ви собі казали? Піду в спорт зал після Нового року, Різдва, Пасхи чи 8 березня?

Виправляти ситуацію взялись на Банковій. Президент анонсував відкриття 870 вуличних спортмайданчиків по всій Україні. І навіть можливість безкоштовно займатись разом з олімпійськими чемпіонами. Щоправда, віртуально.

Наш Богдан Вербицький вирішив перевірити - чи дійсно українці перестали займатись фізкультурою? І наскільки доступний сьогодні спорт?

Віталій, киянин:

Физически, чувствуешь себя на 30, но в голове эти 50 плюс есть.

Та вік для спорту не перепона!

Володимир Зеленський, президент України:

Українці мають жити довше. А для цього заняття спортом є необхідною умовою.

Ми проінспектували майданчики.

Олег, киянин:

Это запчасти от разных… ну, куски метала.

Поспілкувалися з аматорами, аби зрозуміти, яка вона - культура спорту зараз.

Олег, киянин:

Просто на турниках, просто на брусьях.

І з професіоналами, аби збагнути, як було раніше.

Владислав Ващук, колишній гравець збірної України з футболу:

В детском футболе не все так просто раньше было.

Чи доступний для українців спорт? Перший варіант заняття у фітнес-центрах. Дар'я працює тренером. Каже: клієнтів зараз поменшало, бо літо і всі у відпустках. Але ще навесні народу тут було набагато більше, бо "підкачатися до літа" справа необхідна!

Дар'я, тренер:

Женщины тренируют ягодицы, конечно. Мужчины в основном грудь и руки.

А скільки ж в середньому коштує привести себе до ладу?

Дар'я, тренер:

Человек будет тратить около 2000 гривен на тренера. Плюс абонемент.

Професійні тренажери з розподільчим навантаженням, бігові доріжки, кондиціонер та головне, персональний тренер

Який і щодо техніки підкаже, і підстрахує раптом що. Але є одне "але". Це все - коштує грошей

Проблеми з фінансами? Не питання. Тут головне не лінуватися, а позайматися можна й на вулиці. Головне, щоб було де.

Як, наприклад, тут на столичному Гідропарку. Всі ці тренажери "ручна робота". Замість сталевих млинців бетонні диски, а замість гирь.

Олег, киянин:

Гусеницы на трактор. Есть разные там от машины запчасти. Там диски тормозные.

Разом із друзями, Олег тут займається щотижня. Каже: спорт його пристрасть ще з дитинства. Турнік та бруси звичні атрибути занять. А ще.

Олег, киянин:

При помощи таких от веревок, железок и так далее. Если нет желания, то где бы ты не находился, в каком бы ты месте не был, как бы там не было удобно и хорошо, человек заниматься не будет.

Тут умови "спартанські": дерев'яні лавки, іржаві штанги, але кияни тренуються регулярно! І так усюди, де є подібні майданчики! Але є одне "але": займатися на таких тренажерах треба обережно! Бо боком вилізти може. "Пояснюю" на власній спині.

Крыловидные лопатки. Это когда мышцы должны быть на одном уровне.

Пан Сергій фізіотерапевт. Його ми зустріли біля Дніпра. Чоловік саме робив ранкові вправи. Каже, мої проблеми зі спиною - класичні ледь не для кожного! Тож займатися треба, але обережно і, бажано, в гарних умовах. І з цим є проблеми. Про доступність спорту цього тижня говорив навіть Президент! На форумі "Україна 30" анонсував нову державну програму "Здорова країна". Бо зараз українці займають 115 місце в світі за середньою тривалістю життя - в 72 роки.

Володимир Зеленський, президент України:

Зокрема, через відсутність спортивної інфраструктури. Зручної. Сучасної. Безкоштовної.

Як ось тут, на Оболонській набережній. Тут своєрдіний "спортивно-літній ол-інклюзів": майданчик для волейболу, тренажерка і навіть... Водні види спорту. Аліна, приміром, повертається, а точніше підпливає, після тренування з сапбордінгу!

Аліна, киянка:

Потрібно постійно гребти і тримати баланс.

На цих "дошках" навіть зарядку на воді роблять! Усе за "класичним" сценарієм.

Аліна, киянка:

В планочку стаємо, присідаємо. Качання пресу. Ну така невеличка розминка, яка триває хвилин 20-30. А потім вже проходимо весь маршрут і повертаємося сюди. сьогодні впав лише один хлопець, і все. А нас було людей 20.

Займалася спортом Аліна не тільки на вулиці, а ще й у фітнес-центрі. Але, каже: "не її". Нудно та й довго до залу добиратися. А свіже повітря - на користь. Так каже і ще один "спортсмен" Віталій. Чоловіку за 50. І він - бігає.

Вот все тренировки. Они тут все остаются.

За одну пробігає трохи більше 5 кілометрів. Іноді 7, але зараз занадто спекотно. Ранкова пробіжка для Віталія - це як прогулянка.

Віталій, киянин:

Самый простой и в то же время, самый энергозатратный вид спорта. Не надо никуда ехать, никакой там специальной формы, коньков, одежды и еще что-то.

Пробіжка - це американський та європейський спортивний тренд. У Бельгії біг зараз найпопулярніший вид спорту. Бо в карантин фітнес-клуби були зачинені. Та й без масок ходити на вулицях було заборонено, а бігати можна. Та місць для цього вистачає.

Фабріс, мешканець Брюсселя:

Чудово мати такі стадіони, ще й прямісінько у центрі Брюсселю, та й в інших районах. Зараз по всьому місту є спортивні клуби, досить дешеві, але приватні, а тут відкрито для усіх.

Побачити бігунів тут можна не лише у парках чи стадіонах, а на будь-якій вулиці. І тут питання не так в інфраструктурі, як у моді. Бути спортивним і "у формі" на заході ознака успішності, поки на відміну від України.

В Брюсселі так само як і в Києві у парках подекуди можна побачити спортивні майданчики, існує низка приватних спортклубів, а також гуртки для дітей, щоправда, виключно платні.

Мій син зараз відвідує баскетбол. У вихідні іноді виходить покидати м'яч у кільце в парк біля дому. За чотири роки, які ми живемо у Бельгії, спробував також гімнастику та карате.

Який твій улюблений спорт? - Кіберспорт - А баскетбол? - Мене туди заставляють ходити.

Зайняти дитину спортом у часи комп'ютерних ігор тут намагається більшість батьків. Дехто обирає тактику, щоб на гаджети просто не залишалося часу. Як Мілош - батько двох хлопчиків.

Мілош Ребіч, програміст, батько 2 синів:

Вони ходять на теквондо - 400 євро на дитину на рік, плавання - 250 євро за півроку, кулінарія - 20 євро за урок, танці - 10 євро за урок.

Такі ціни для Бельгії не є надто високими. Більше того, за абонемент у спортклуб для дорослих чи гурток для дітей зазвичай медична страхова компанія повертає 50 євро в рік. Це винагорода за здоровий спосіб життя. І він тут таки популярний. Записати дитину в секцію не просто.

Мілош Ребіч, програміст, батько 2 синів:

Треба розуміти, що дуже складно зареєструватися на ці заняття, бо в той день, коли відкривається набір, вишиковується черга з охочих, навіть якщо це коштує не дешево.

Владислав Ващук, колишній гравець збірної України з футболу:

Если раньше занимались футболом с 6 лет, с 7. То на сегодняшний момент там с 3 лет, два с половиной года.

Легенда українського футболу, Владислав Ващук, сам на футбол пішов якраз у сім. Але спершу - не вийшло. Майбутнього захисника "Динамо" і збірної не взяли у дитячу команду.

Владислав Ващук, колишній гравець збірної України з футболу:

Расстроился, плакал. Мама успокаивала, когда приехал домой. Папа говорит: "Не переживай, еще поработаем".

За словами футболіста це і є головна відмінність від дитячого спорту - минулого та теперішнього. Бо в Радянському Союзі був не тільки культ спорту, а ще й культ переможців. Тож і вимоги були жорсткіші.

Владислав Ващук, колишній гравець збірної України з футболу

Если раньше был отбор, то сегодня у нас набор. То есть может на набор прийти 200-300 человек, отберут 2-3 человека. Сегодня отбирают больше людей. Их оставляют и потом только отсевают.

Что у нас самое главное? - Слухать тренера. Дисциплина.

Ми на тренуванні малих футболістів. Цим хлопчакам від п'яти до семи. Тут вони наймолодші. Але навіть такий вік - не межа.

Дмитро Проневич, тренер-викладач дитячої спортивної школи:

Коли я був у віці цих хлопчиків, я навіть не задумувався про футбол, якщо чесно. Зараз уже є можливість з 2,3,4 років у дітей займатися, Зараз ми в стадії набору знаходимся. Ми запорошуємо на заняття. І тренуємося поки що в такому наборі.

І поки безкоштовно. Екіпірування теж за рахунок клубу. Але такої політики притримуються не у всіх секціях.

Олександр, батько:

Они работают за деньги, и в принципе построено все на деньгах. А цены по Киеву от 500 до 5 тысяч гривен в месяц за занятия футболу.

Поки що хлопців вчать базовим речам ведення м'яча та точність передач. Головний виклик: не плутати праву і ліву ногу.

Мілан, футболіст:

Я тренуюсь з тренерами. Вчусь грати в футбол. - Так захотів сам, чи батьки? - Батьки і я.

Тож, виходить, що для дорослих спорт це про бажання, а от для дітей це про фінансові можливості їхніх батьків.