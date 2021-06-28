"Зелена енергетика" в Україні на паузі: міжнародні фінустанови не інвестують гроші [ Редактировать ]
Інвестиційна пауза. Міжнародні фінустанови - не поспішають вкладати гроші у розвиток "зеленої енергетики" в Україні. Так, її фінансування призупинив Європейський банк реконструкції і розвитку та низка інших організацій.
На думку експертів ринку це сталося через значні політичні ризики, борги та посилення фіскального впливу на галузь. Зокрема, шляхом введення акцизного збору на виробництво електроенергії з поновлюваних джерел.
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