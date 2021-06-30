В Киеве на пешеходном переходе Toyota сбила мать с ребенком (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 29 июня, в Дарницком районе Киева автомобиль Toyota сбил мать с ребенком на пешеходном переходе. Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло на улице Вербицкого, 1, сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.
По предварительной информации, автомобиль Toyota сбил женщину и ребенка, когда те переходили дорогу на пешеходном переходе. Пострадавших в критическом состоянии госпитализировали, они находятся в реанимации. Также "скорая" забрала дочь водителя Toyota.
На месте аварии работали правоохранители. Следствию придется установить, кто именно двигался на красный свет и спровоцировал аварию.
Ранее мы писали о том, что девушки на электросамокате насмерть сбили женщину. Женщина, на которую совершили наезд, ударилась головой о тротуар, в результате чего у нее остановилось сердце.
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