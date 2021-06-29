В Виннице супругов сбила машина на пешеходном переходе [ Редактировать ]
В Виннице на пешеходном переходе произошел несчастный случай. Машина сбила семейную пару. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
ДТП произошло на участке дороги с большим трафиком.
От сильного удара людей перекрутило в воздухе и отбросило на асфальт. Обоим пострадавшим по 50 лет.
Основной диагноз у супругов - черепно-мозговые травмы и переломы, об этом сказал по словам дежурного врача больницы "скорой" Александра Шамова.
Как говорят в полиции, водитель, устроивший ДТП, был трезв, но не мог объяснить, как он не увидел пешеходов.
По факту аварии открыто уголовное дело, однако водителя не задержали.
Читайте также, в Польше на территории Подкарпатского воеводства, автобус попал в ДТП. Среди пассажиров есть украинцы, в автобусе было всего 10 человек, из них один погиб, еще четверо получили травмы, транспортное средство врезалось в ограждение и вылетело в кювет.
Кроме того, в румынско-венгерской границе произошло ДТП с участием украинцев. следовавший из Украины в Чехию. В двух километрах до границы водитель не справился с управлением и въехал в колонну грузовиков, которые стояли в аварийной полосе шоссе.
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