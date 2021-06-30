Канадців "підсмажує" рекордною спекою [ Редактировать ]
Аномальна спека цими днями і за океаном. У Канаді стовпчик термометра піднявся до рекордної позначки - майже 50 за Цельсієм. Померло приблизно 70 людей, переважно літнього віку.
Представники місцевої влади закликають жителів не виходити без потреби на сонце та пильнувати своїх сусідів і рідних - особливо тих, у кого немає кондиціонерів.
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