Аномальна спека цими днями і за океаном. У Канаді стовпчик термометра піднявся до рекордної позначки - майже 50 за Цельсієм. Померло приблизно 70 людей, переважно літнього віку.

Представники місцевої влади закликають жителів не виходити без потреби на сонце та пильнувати своїх сусідів і рідних - особливо тих, у кого немає кондиціонерів.