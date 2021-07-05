Володимир Зеленський привітав випускників Академії внутрішніх справ [ Редактировать ]
Шосту річницю святкує Нацполіція. І символічно, сьогодні у Національній академії внутрішніх справ - відбувся випуск курсантів. Майже шістсот лейтенантів та лейтенанток невдовзі стануть слідчими, криміналістами та оперативними співробітниками. Тарас Пилипець повернувся зі свята.
Урочистості в Національній академії внутрішніх справ розпочалися від ранку з виконання гімну. У академії потрійне свято - сторіччя закладу, День Національної поліції та випускний. 588 ще вчорашніх курсантів, відсьогодні - офіцери.
Оксана, випускниця:
Чесно знаєте, я не була дуже задоволена те, що я тут навчаюсь всі роки, але зараз я розумію, який це кайф.
Максим, випускник:
Емоції навіть неможливо передати словами, так, як випуск випав на сто років академії. Не просто так ми вчилися. Чотири роки навчання пройшло не безслідно, буду працювати оперативним працівником. З дитинства були такі мрії.
Пишаються випускниками - і їхні родичі.
Дуже швидко пролетіли ці роки, але вже починається доросле життя, де будуть боротися за безпеку України.
У церемонії взяв участь Президент України Володимир Зеленський. Він привітав майбутніх правоохоронців із професійним святом та побажав гідно нести службу.
Володимир Зеленський, президент України:
Щодня українська поліція має активно протидіяти злочинності, забезпечувати публічний порядок, допомагати людям. А найголовніше - зміцнювати рівень довіри українського суспільства. Всі громадяни мають відчувати, що різниця між поліцією та міліцією. Не у назві, а у принципах.
Напуття офіцерам дав і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ:
Це робота кожного дня та відповідь на кожен виклик часу та суспільства. Поліція забезпечує правопорядок під час виборів та святкових заходів, працює в прифронтовій зоні та в районах стихійного лиха, а останнім часом ще залучена до заходів подолання пандемії коронавірусу. Поліція немає відпусток та святкових вихідних. Поліція сама та державна інституція до якої люди перш за все звертаються в біді.
Після офіцери за традицією прокрокували плацом академії та підкинули у гору монетки - на щастя.
Закінчили церемонію показовим виступом спецпризначенців. За легендою, злочинці захопили заручників, а Корд - мав їх нейтралізувати. Завдання - виконали.
З нагоди свята на території навчального закладу також пройшла виставка зброї, амуніції та спецтехніки, яку використовують правоохоронці.
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Урочистості в Національній академії внутрішніх справ розпочалися від ранку з виконання гімну. У академії потрійне свято - сторіччя закладу, День Національної поліції та випускний. 588 ще вчорашніх курсантів, відсьогодні - офіцери.
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