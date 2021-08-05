Відсьогодні в Україні почнуть діяти нові правила перетину кордону. Зокрема, обов'язковою буде самоізоляція для всіх невакцинованих, старше 18 років - протягом 10 днів. Вона припиняється, щойно людина отримає негативний тест.

Окремі правила для тих, хто прибуває з Росії чи Індії: їм обов'язково відсидіти 2 тижні незалежно від результату ковід-тесту. Сидіти вдома не доведеться іноземцям, що мають страховий поліс від COVID-19 та документ, що засвідчує повну вакцинацію.

Нові норми стосуються і тих, хто перетинає адмінмежу з ОРДЛО та Кримом, - повідомили у Державній прикордонній службі. З повним переліком нових правил можна ознайомитися на офіційному сайті ДПСУ.