В Україні почали діяти нові правила перетину кордону [ Редактировать ]
Відсьогодні в Україні почнуть діяти нові правила перетину кордону. Зокрема, обов'язковою буде самоізоляція для всіх невакцинованих, старше 18 років - протягом 10 днів. Вона припиняється, щойно людина отримає негативний тест.
Окремі правила для тих, хто прибуває з Росії чи Індії: їм обов'язково відсидіти 2 тижні незалежно від результату ковід-тесту. Сидіти вдома не доведеться іноземцям, що мають страховий поліс від COVID-19 та документ, що засвідчує повну вакцинацію.
Нові норми стосуються і тих, хто перетинає адмінмежу з ОРДЛО та Кримом, - повідомили у Державній прикордонній службі. З повним переліком нових правил можна ознайомитися на офіційному сайті ДПСУ.
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