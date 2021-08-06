Зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена: що обговорять політики? [ Редактировать ]
Приєднання Штатів до "Нормандського формату" та надання Україні "дорожньої мапи" для вступу до НАТО. Про це Володимир Зеленський говоритиме з Джо Байденом під час свого майбутнього візиту до Вашингтону. Про це, на запитання нашого кореспондента, повідомили український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та голова Офісу Президента Андрій Єрмак.
Цими днями вони відвідали американську столицю - щоб підготувати перший візит Зеленського до США - 30 серпня. Деталі майбутніх перемовин обговорили із радником Байдена з нацбезпеки Джейком Салліваном та держсекретарем Тоні Блінкеном.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Для нас зараз унікальна можливість вивести стратегічне партнерство на новий рівень. Не лише політично, але і в обсягах безпекової допомоги, у залученні американських інвестицій і американського фінансування для реалізації масштабних економічних проєктів в Україні. Про це все ми говоримо, до нас ставляться з повагою, ми ставимося із повагою до наших партнерів і це абсолютно нормальний процес, спрямований на результат.
Андрій Єрмак, голова Офісу Президента України:
Президент приїде із абсолютно новою візією нашої країни та наших відносин зі Сполученими штатами. Це буде вперше за історію незалежності України, коли ми маємо чітку стратегію: як ми бачимо розвиток наших партнерських відносин…
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