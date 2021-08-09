Зеленский и его окружение низводят Украинский народ до рабского состояния для того, чтобы удержать власть [ Редактировать ]
Травля Ярославы Магучих ‒ нашей спортсменки, получившей бронзовую медаль на олимпиаде в Токио, ‒ в которой приняли участие чиновники Министерства обороны Украины, а именно заместитель министра обороны Анна Маляр, свидетельствует о том, что ксенофобия, русофобия и крайняя политизация всех направлений общественной жизни, в том числе спорта и культуры, являются главной линией государственной политики.
Действующая власть никаких собственных реальных достижений не имеет и состоит в подавляющем большинстве, вплоть до Президента Зеленского, из людей, чья карьера и успехи построены на пародировании, критике или разжигании ненависти к тем, кто действительно является специалистом в своей сфере, достиг значимых успехов в деле развития Украины, повышения ее экономического потенциала и улучшения имиджа.
Чиновники от действующей власти знают лишь один метод повышения собственной значимости: безжалостно, в духе колхозного партсобрания, клеймить моральный облик тех, кто не вписывается в узкие рамки "полезного идиота" ‒ идеального слуги нынешнего режима, которого короткой патриотической речевкой можно переключить с коррупции и непрофессионализма власти на тему ненависти к России, преследования русскоязычных.
Власть уже прямо заявляет, что будет изгонять из страны тех, кто имеет собственное мнение или, как в случае с Ярославой Магучих, способен поставить признанные во всем мире спортивные принципы fair play выше ксенофобских фантазий националистически настроенных ограниченных чиновников в Министерстве обороны, которые таким образом удовлетворяют свои низменные и циничные психологические комплексы и повышают свою узнаваемость за счет травли настоящих героев Украины, приносящих известность нашей стране. Это делается властью для того, чтобы приучить состоявшихся и успешных украинцев, что какие-то националистически озабоченные ничтожества строят диктаторское государство, чтобы иметь право указывать гражданам Украины, на каком языке разговаривать, с кем общаться и кого уважать. "Оппозиционная платформа – За жизнь" говорит этому антиконституционному и бредовому беспределу решительное НЕТ!
"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что расправа над лучшими гражданами Украины, их травля по политическим и языковым мотивам являются осознанной политикой власти, направленной на уничтожение Украинского народа, низведение его до рабского, забитого состояния в интересах Зеленского и его окружения, стремящихся удержать власть любой ценой.
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Украинская власть превращается в диктаторский режим, ненавидящий и изгоняющий всех несогласных.