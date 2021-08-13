В гірському селі на Прикарпатті розсипається недобудована школа [ Редактировать ]
На Прикарпатті в одному з гірських сіл розсипається нова школа. Причина - неякісні будматеріали. А виділили на зведення 24 мільйони гривень. Хто відповідальний за таку недбалість і чи буде покараний?
Чотири роки тому в гірському селі Красноїлля вирішили облаштувати новий триповерховий корпус для школи. Всередині: початкові класи, спортзал, бібліотека та кабінети для груп продовженого дня. Будівельники лише залили фундамент - як горяни вже засумнівалися в якості робіт.
Марія Шкіндюк, директорка Красноїльського ліцею:
Сказали, що вони поклали агрополотно, але потім виявилося, що вони таки не поклали і вони приїхали і вони це переробляли. Вони оцю передню стіну переробляли, але робили це сумбурно. Знову ж, була повінь у 2020 році, воно все замулило і все вийшло з ладу.
Як пізніше з'ясувалося, схалтурили будівельники не лише тут…
Василь Фуршега, завгосп школи:
Приїхали з прокуратури, взяли на аналіз цю цеглу - вона не придатна для будови таких великих будівель. Вона може використовуватися десь в каналізації, а не для такої будови.
Зведений перший поверх уже почав сипатися.
Від дощу вона опадає, бачите!
За несумлінного забудовника взялися правоохоронці. Кажуть: той не лише неякісні матеріали використовував, але й отримував кошти за вигадані роботи. Збитки державі - майже пів мільйона гривень.
Марія Римар, речниця управління СБУ в Івано-Франківській області:
Вносив недостовірні відомості в акти виконаних робіт, які складав і власноруч підписував. Зазначаючи у них роботи які фактично виконані не були.
Іванна Федик, речниця прокуратури Івано-Франківської області:
На даний час кримінальне провадження щодо директора будівельної компанії скероване до суду. Йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Порушили кримінальну справу і проти працівника обласного управління капбудівництва, який підписував фіктивні акти.
Марія Римар, речниця управління СБУ в Івано-Франківській області:
Повідомлено про підозру в службовій недбалості.
Чому не догледіли і яка подальша доля сільського довгобуду? В управлінні капбудівництва відповіді ми так і не отримали. Втім, дізналися інше - працівник з технагляду і досі об'їжджає із перевірками будівельні об'єкти!
Віталій Степанович на об'єкті. - Він працює ? - Так, він працює.
Тендер на 24 мільйони гривень з будівельником управління розірвало. Та ось нового підрядника поки що немає. Тож будівництво сільської школи вже другий рік заморожене. Хоча мільйони з держбюджету на нього щороку справно надходять.
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